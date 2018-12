Medien: Neuer Verfassungsschutz-Chef Haldenwang will AfD beobachten lassen CC-Editor öffnen

Bald unter Beobachtung? Die AfD um Chef Alexander Gauland rückt mehr und mehr ins Visier des Verfassungsschutzes. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin. Nun also doch: Nach langem Hin und Her will der Verfassungsschutz die AfD beobachten lassen, meldet der Focus. Gründe dafür gäbe es genug.