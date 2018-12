Ein Beamter der Bundespolizei wartet auf dem Vordeck des Streifenboots BP 62 „Uckermark“ auf eine erste Erkundungsfahrt rund um die griechische Insel Samos. Foto: Christian Charisius

Brüssel. Deutschland will so schnell wie möglich Fortschritte beim Schutz der EU-Außengrenzen sehen. Bei den Planungen müsse man aber auch schauen, was realistisch sei, sagt Bundesinnenminister Seehofer. Jetzt nennt er erstmals eine Jahreszahl.