Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat der neuen CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl gratuliert. In einem Grußwort sprach er am Samstag vor den Delegierten des CDU-Bundesparteitags in den Messehallen der Hansestadt von einer "beeindruckenden Entscheidung". Er sei froh, dass diese Entscheidung in Hamburg getroffen wurde, "denn Hamburg ist ein guter Ort, um den richtigen Kurs in die Zukunft einzuschlagen", sagte Tschentscher. (dpa)