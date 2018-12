Berlin. Als „Orakel mit 1001 Delegierten“ sehen manche den CDU-Bundesparteitag in Hamburg, der am 7.Dezember einen neuen Vorstand wählt. Tatsächlich ist völlig offen, wer Parteichefin Angela Merkel nachfolgen wird.

Tatsächlich ist völlig offen, wer Parteichefin Angela Merkel nachfolgen wird. Die Chancen und Risiken des Kandidaten-Trios Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn sind auch deshalb schwer vorauszusagen, weil die Stimmung beim Schaulaufen der drei kein Maßstab ist. Denn mögen Zehntausende Parteimitglieder zu insgesamt acht Regionalkonferenzen geströmt sein, um ihrer Favoritin oder ihrem Favoriten zuzujubeln, entscheiden wird der Parteitag mit den 1001 Delegierten. Die sind von den Landesverbänden ausgewählt, zumeist verdiente Mandatsträger oder Funktionäre und ticken anders als die Basis.



Vorteil Kramp-Karrenbauer: Der 56 Jahre alten Noch-Generalsekretärin der CDU wird in Umfragen der erste Platz zugewiesen. 48 Prozent wollen laut Deutschlandtrend „AKK“ als neue CDU-Vorsitzende. 35 Prozent sind demnach für Friedrich Merz, zwei Prozent entscheiden sich für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der Spagat als Merkel-Vertraute die nach wie vor zahlreichen Anhänger der Kanzlerin zu halten und gleichzeitig als eigenständige politische Figur zu erscheinen, scheint Kramp-Karrenbauer zu gelingen. In der Sicherheitspolitik präsentiert sich die Saarländerin mit markigen Forderungen wie dem Verbot der Wiedereinreise von straffälligen abgeschobenen Flüchtlingen.

Sie sprach beim Thema Migration von „Versagen“ und fehlendem Mut, auch dies eine Distanzierung von Merkel. Dass die Katholikin, die Jura und Politik studierte, weiterhin Skepsis gegenüber der Ehe für alle äußert, dürfte beim konservativen CDU-Flügel auch gut ankommen. Allerdings wirkt die frühere Ministerpräsidentin des Saarlands und dreifache Mutter immer auch ein wenig zu mustergültig. Ja, gab sie kürzlich zu, das „Modell Streberin“ habe schon in der Jugend besser zu ihr gepasst als das Image einer „Mofa-Rockerin“.

Ovationen für Merz: Tatsächlich gab es Ovationen bei der Regionalkonferenz in Baden-Württemberg für Manager Merz. Für viele bedeutet der 63-Jährige Jurist aus Arnsberg im Sauerland das Versprechen, die CDU möge wieder zu ihrem konservativen Kern finden. Merz war 2009 aus der Politik ausgeschieden und leidet – so wird geraunt – noch heute darunter, dass Angela Merkel ihn 2002 vom Chefposten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verdrängte. So überraschend wie sein Politik-Comeback ist das Auftreten des Wirtschaftsanwalts. Unter anderem mit der Aussage, das deutsche Asylrecht im Zuge der Harmonisierung von EU-Recht grundsätzlich hinterfragen zu wollen, verwirrte Merz. Er sah sich schon am nächsten Tag falsch verstanden.

Für seine Kritik am „achselzuckenden“ Umgang der CDU mit der AfD erntete er heftigen Widerspruch aus der Partei. Breiten Applaus bekam der Vater dreier erwachsener Kinder allerdings, als er die „Sozialdemokratisierung“ der CDU kritisierte – eine kaum versteckte Kritik an Merkel. Weil Merz klare Worte findet, energisch auftritt und brillante Pointen findet , begeistert er das Publikum – speziell in Sachsen und speziell den Wirtschaftsflügel.

Jens Spahn hat Zeit: Der Bundesgesundheitsminister ist mit 38 Jahren der mit Abstand Jüngste des Trios und ist rhetorisch der stärkste der Kandidaten, aber er hat es trotzdem am schwersten: Merz räumt auch in der Flüchtlingspolitik rechts ab, da bleibt für den Mann aus dem Münsterland nicht mehr viel Platz. Sich zur Homosexualität bekennend und verheiratet mit einem Journalisten, liberal, aber gleichzeitig betont konservativ auf anderen Feldern – das scheint die Parteibasis zu überfordern.

Der „sanfte Provokateur“ – so eine Schlagzeile – hat es für manche offenbar zu weit getrieben, als er Kanzlerin Angela Merkel als einer der Ersten wegen deren Flüchtlingspolitik kritisierte. So äußert sich Außenseiter Spahn zuletzt schon über seine Vision für das Jahr 2040. Anders als seine Mitbewerber hat der gelernte Industriekaufmann und Politikwissenschaftler noch viel Zeit für eine Karriere.