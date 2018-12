Die Reform der Währungsunion soll den Euro absichern. Foto: Daniel Karmann/dpa

Brüssel. Über viele Jahre hinweg hat die Währungsunion an einem Notfall-Arsenal gebastelt, mit dem künftige Krisen auf den Finanzmärkten abgewehrt werden sollen. Nun nehmen die Bankenunion und die Reform der Währungsunion Konturen an. Wer hilft also, wenn…