Frankreichs Regierung will Steuererhöhungen aussetzen

Rettungsdienstmitarbeiter protestieren vor der Nationalversammlung mit Rauchfackeln. Foto: dpa/AP/Michel Euler

Paris. Wie aus Regierungskreisen in Paris verlautete, will Premierminister Edouard Philippe die "Aussetzung" der Steuererhöhung um mehrere Monate am Dienstag bekanntgeben.