Katars Schritt aus der Opec ist konsequent

Osnabrück.

Wenn das Emirat Katar zum Januar aus der Opec austritt und damit auch die Konsequenzen aus dem politischen Dauerstreit mit dem mächtigen Nachbarn und Opec-Übergewicht Saudi-Arabien zieht, wundert das wenig. Zumal das Emirat als weltgrößter Exporteur von Flüssiggas künftig stärker auf diesen Energieträger setzen will.

Die hiesigen Verbraucher sollten mit dem Austritt Katars aber keine überzogenen Erwartungen verbinden. Die reflexhafte Hoffnung auf sinkende Benzinpreise wird enttäuscht werden. Denn das Ausscheiden schmälert die Marktmacht der Opec als Kartell nicht; als elftgrößter Förderer innerhalb des Kreises ist Katar zu klein.

Doch von der einstigen Schlagkraft, die Preise auf dem Weltmarkt allein diktieren zu können, ist die Opec heute ohnehin weiter entfernt als zu Ölkrisenzeiten in den 70er-Jahren. Das Geschäft mit dem Öl ist schnelllebiger und komplexer geworden.

So elektrisierte zum Wochenbeginn eine ganz andere Nachricht die Ölmärkte – dass nämlich Kanada seine Förderung deutlich drosseln will, um dem Überangebot am Markt entgegenzuwirken. Das und die Ankündigung Russlands und Saudi-Arabiens, ihren Pakt zur stärkeren Kontrolle des Marktes zu verlängern, haben die Preise für Öl wieder steigen lassen. Und das sind schlechte Nachrichten für den hiesigen Verbraucher.