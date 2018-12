Osnabrück. Im Streit um Diesel-Fahrverbote kommt der Bund den Kommunen entgegen und legt beim Förderprogramm „Saubere Luft“ Hunderte von Millionen Euro drauf. Gelöst sind die Probleme damit aber noch lange nicht. Ein Kommentar.

Jeder Beitrag zählt: Es ist gut, dass der Bund sein Förderprogramm „Saubere Luft“ um eine halbe Milliarde Euro aufstockt und mehr als 400 Millionen Euro für die Hardware-Nachrüstung von Kleinlastern zur Verfügung stellt. Einen Durchbruch hat aber auch der neue Diesel-Gipfel in Berlin nicht gebracht.

So sollte es Fördermaßnahmen nicht nur in besonders belasteten Städten, sondern mindestens auch in deren Umland geben. Zudem ist es ein Ärgernis, dass wieder einmal der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, während die für Manipulationen verantwortliche Autoindustrie bei Umtauschprämien geizt und sich bei Hardware-Nachrüstungen weitgehend verweigert. Hier hat die Regierung bisher so gut wie nichts vorzuweisen. Es ist eben nicht so einfach, von Kuschelkurs auf harte Verhandlungen umzustellen.

Etwas Heilsames hat die Diskussion um nicht eingehaltene Abgasgrenzwerte und Fahrverbote gleichwohl: Plötzlich investiert die Industrie massiv in Elektromobilität, und Bürgermeister fragen sich: Wie kann ich Verkehr und Luft in meiner Kommune verbessern? Längst Überfälliges rückt endlich ganz nach oben auf der Tagesordnung. Das hilft den deutschen Autobauern, international konkurrenzfähig zu bleiben. Und es sichert Lebensqualität – durch sauberere Luft und die Sicherung individueller Mobilität.