FSJ und Bufdi: Es darf nicht um billige Arbeitskraft gehen

Freiwillige helfen zum Beispiel in Altenheimen. Foto: dpa

Osnabrück. Hauptsache kein Pflichtdienst: Was die CDU als Alternative zum Zivildienst befürwortet, will die Bundesfamilienministerin durch Freiwilligendienste verhindern – und setzt auf größere Anreize. Dabei kommt allerdings eine Kernfrage zu kurz: Was soll der Dienst eigentlich leisten?