In einem Kinderwunschzentrum werden menschliche Einzellen beurteilt. Foto: Waltraud Grubitzsch

Ansbach/München. Die Präimplantationsdiagnostik unterliegt in Deutschland strengen Regeln. Ethikkommissionen entscheiden bundesweit über ein paar Hundert Anträge pro Jahr. Ein Münchner Labor will die Kommission nun in bestimmten Fällen umgehen - jetzt entscheidet ein Gericht.