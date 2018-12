Osnabrück. In Zeiten abkühlender Weltwirtschaft kommt die Atempause im Zollstreit zwischen China und den USA gerade recht. Zur Entwarnung besteht aber kein Anlass.

In Zeiten einer sich abkühlenden Weltwirtschaft, die auch deutsche Firmen in der Zukunft spüren werden, kommt die Atempause im Zollstreit zwischen China und den USA recht. Denn Strafzölle beeinflussen Handelsströme weltweit und haben Auswirkungen auf Unternehmensentscheidungen und Verbraucherpreise. Sollte sich zeigen, dass der Handelsstreit in Buenos Aires tatsächlich dauerhaft entschärft wurde, hätte sich der G20-Gipfel, der die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping zu einem gemütlichen Abendessen an einen Tisch brachte, gelohnt; ansonsten gab es ja kein Ergebnis, das der Erwähnung wirklich wert wäre.



Zur Entwarnung gibt es gleichwohl keinen Anlass. Denn die USA weigerten sich, im Abschlussdokument des G20-Treffens eine ausdrückliche Verurteilung von Protektionismus im Welthandel mitzutragen. Der US-Präsident behält sich vor, die Wirtschaft zu schützen, wenn ihm danach ist – ungeachtet der Kollateralschäden für internationale Partner.

Trumps Verdienst mag es sein, die oft weitgehende Harm- und Folgelosigkeit internationaler Vereinbarungen entlarvt zu haben; so hat es die Welthandelsorganisation (WTO) in der Tat nicht geschafft, Chinas Handelspolitik einzuhegen, die heimische Unternehmen mit staatlichen Subventionen stützt und ausländische Investoren mit Markteintrittsbarrieren traktiert und zu Technologietransfer zwingt.

Die Konsequenz daraus müsste nun aber sein, die WTO zu stärken und zu einer schlagkräftigen internationalen Kontrollinstanz zu machen. Das aber wird die von den G20 angestoßene Reform mit Sicherheit nicht leisten; denn für den Chef im Weißen Haus heißt reformieren, Dinge zugunsten der USA zu verändern, sprich: alles Multilaterale zu schwächen. Das aber ist der falsche Weg.