Osnabrück. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) drängt vor dem am Montag beginnenden Klimagipfel der Vereinten Nationen in Kattowitz auf stärkere internationale Anstrengungen zum Klimaschutz.

BDI-Präsident Dieter Kempf sagte unserer Redaktion: „Wir in der deutschen Industrie stehen fest zum Pariser Klimaabkommen. Aber die Lücke zwischen Anspruch und Handlungen der Unterzeichnerstaaten ist noch immer groß. Auf dem Klimagipfel muss die Staatengemeinschaft als Ganzes stärker vorankommen.“

Kempf mahnte: „In Europa sollten wir vorsichtig sein, dass wir aus ambitionierten Zielen nicht überambitionierte Ziele machen.“ Es sei richtig, voranzuschreiten zu wollen. Aber es sei falsch zu glauben, „unser Kontinent könnte allein das Weltklima retten“. Denn die gesamte EU sei nur für knapp zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, mit stark abnehmender Tendenz. Kempf forderte: „Die Länder, die für die übrigen 90 Prozent verantwortlich sind, müssen jetzt mitziehen.“

Einsparziele, so der BDI-Präsident weiter, dürften kein Wunschdenken sein. Er warnte, niemand könne heute sagen, wie es nach der Abschaltung der Kernkraftwerke um die Versorgungssicherheit in Deutschland stehen werde. „Heute profitieren wir noch von einem innereuropäischen Ausgleich in der Stromversorgung. Weil aber andere EU-Länder ebenfalls ihre Energieversorgung umstellen, droht die Versorgungssicherheit in Gefahr zu geraten.“ Klimaschutz sei nur dann erfolgreich, wenn er auch Versorgungssicherheit, Preisstabilität und verträglichen Strukturwandel im Auge behalte.

Zurückhaltend äußerte sich Kempf zu den Plänen der EU, bis 2050 „klimaneutral“ zu sein. Er betonte, der BDI habe eine eigene Studie vorgelegt. „Ergebnis ist, dass beim CO2 ein 80-Prozent-Einsparziel möglich ist. Doch eine weitestgehend oder völlig emissionsfreie Volkswirtschaft hat einen enormen Preis. Es wird Anschubfinanzierungen brauchen.“

Die Festlegung verbindlicher Regeln zur Begrenzung der Erderwärmung steht im Mittelpunkt des 24. UN-Klimagipfels im polnischen Kattowitz (Katowice). Die als historisch eingestuften Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 sollen durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung ergänzt werden. In Paris war beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen.