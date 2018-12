Wladimir Putin sieht die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine bei der Führung des Landes. Foto: Imago/Kremlin Pool

Buenos Aires. Wladimir Putin äußerte sich am Rande des G20-Gipfels auch zum Krieg in der Ostukraine. Er warf der Regierung in Kiew vor, nicht an einer Lösung des Konfliktes zu arbeiten.