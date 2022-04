Die zentrale Erfassungsstelle für Ukraine-Flüchtlinge in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Ukraine-Krieg 16.500 ukrainische Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 26.04.2022, 14:30 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben des Innenministeriums bislang mindestens 16.500 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Von ihnen seien 1600 in Notunterkünften untergebracht, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag mit. Der weit überwiegende Teil der Ukrainer habe Obdach in Unterkünften gefunden, die zum längeren Aufenthalt geeignet seien. Landesweit stehen Pegel zufolge 18.500 Plätze zur Verfügung, die die öffentliche Hand bereitstellt.