Osnabrück. Die Unionsfraktion im Bundestag hat nach dem möglichen Wolfsangriff in Niedersachsen zügige Aufklärung gefordert. Fraktionsvize Gitta Connemann sagte: „Jeder Tag Wartezeit ist zu lang. Denn die Betroffenen leben in Angst.“

Das Senckenberg Institut bei Frankfurt untersucht derzeit Proben auf Wolfsspuren hin. Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. Connemann sagte: „Es gibt wegen Dauer, Verfahren und fehlender Transparenz erhebliche Kritik am Senckenberg Institut.“ Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) müsse diese Kritik ernstnehmen, ebenso die steigende Zahl an Nutztierrissen durch den Wolf.

Forderung nach wolfsfreien Zonen

Connemann erneuerte die Forderung ihrer Fraktion nach wolfsfreien Zonen, aber auch nach Schutzzonen für das Raubtier. Die CDU-Politikerin sagte: „Rotkäppchen und der Wolf – das geht noch nicht einmal im Märchen. Wölfe brauchen ihren Raum. Und den sollen sie auch haben. Aber nur dort, wo es passt.“ Sie sprach für eine Regulierung des Wolfsbestandes aus. „Denn wir dürfen nicht warten, bis wirklich etwas Dramatisches passiert.“ (Weiterlesen: Der Biss von Steinfeld: Der mutmaßliche Wolfsangriff und die Folgen)

Am Dienstag soll ein Gärtner im Landkreis Rotenburg von einem Wolf gebissen worden sein. Drei weitere Tiere haben das Geschehen nach den Angaben des Gemeindemitarbeiters beobachtet. Es wäre der erste dokumentierte Angriff auf einen Menschen seit der Rückkehr des Raubtieres nach Deutschland. Grünen-Parteichef Robert Habeck hatte sich dagegen ausgesprochen, den Wolfsbestand zu reduzieren.