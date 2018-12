Berlin. Ricarda Lang ist Bundessprecherin der Grünen Jugend. Im Interview spricht sie über Sexismus in der Politik sowie bei den Grünen, ihre Forderung nach einem Klimapass für Migranten und weshalb sie sich keine Zusammenarbeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Merz oder Spahn vorstellen kann.

Ricarda Lang ist zwar erst 24 Jahre alt, dennoch aber kein Frischling auf der politischen Bühne. Vor gut einem Jahr wurde die Studentin der Rechtswissenschaft zur Bundessprecherin der Grünen Jugend – Jugendorganisiation der Grünen – gewählt und vor kurzem in ihrem Amt bestätigt. Sie setzt sich besonders stark für Frauenrechte ein und machte zuletzt mit der Forderung, neben Krieg auch Klimawandel als Fluchtursache anzuerkennen, medial auf sich aufmerksam.

"Ich wurde ganz offen sexistisch angefeindet"



Lesen Sie: Kevin Kühnert: Hoffnungsträger der Sozialdemokraten



Im Zuge unserer Interviewserie mit den politischen Entscheidern von morgen haben wir mit Ricarda Lang bei einem Glühwein auf dem skandinavischen Weihnachtsmarkt in Berlin über Sexismus in der Politik sowie bei den Grünen unterhalten. Sie sagt, soziale Netzwerke werden genutzt, um Frauen abzuwerten. Auch sie habe stark darunter gelitten und einige schlaflose Nächte gehabt.

Weshalb sie sich trotzdem weiterhin meinungsstark äußern will und wo auch die Grünen noch Verbesserungspotenzial in der Partei haben, erklärt die Jugend-Chefin der Grünen im ersten Teil des Interviews:

Klimapass: "Wir müssen radikal sein"

Migration ist in Deutschland zum Reizthema geworden. Gefühlt dreht sich jede zweite Debatte um das Thema Zuwanderung. Mit ihrer Forderung nach dem sogenannten Klimapass bekam die 24-Jährige die volle Wucht dieses umstrittenen Themas zu spüren. Der Pass soll es Menschen aus Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind, ermöglichen, in Länder zu immigrieren, die maßgeblichen Anteil an der Verschuldung des Klimawandels haben – wie etwa Deutschland.

Anzeige Anzeige

Im zweiten Teil des Interviews erklärt Sie, weshalb der Klimapass trotz der großen Kritik durchgesetzt werden soll und warum es in manchen Punkten nun mal radikalere Forderungen braucht – dabei kritisiert sie die SPD-Chefin Andrea Nahles gleich noch mit.

Lesen Sie: Wann ist es Zeit, in der SPD zu putschen, Kevin Kühnert?



"Die CDU hat keine Antworten auf die Fragen der Zukunft"

Abschließend spricht Ricarda Lang im dritten Teil des Interviews über das "Trauerspiel", das sich aktuell um die Nachfolge von Angela Merkel in der CDU abspiele. Vor allem gegenüber Friedrich Merz vertritt die Bundessprecherin der Grünen Jugend eine klare Meinung. Eine Zusammenarbeit könne Sie sich aber mit keinem der drei Kandidaten vorstellen.

Außerdem äußert sich Lang zum Aufschwung der Grünen sowie zu ihrer persönlichen Zukunft in der Partei und ob ihr und den Grünen die Zukunft gehöre:

Video/Schnitt: Selina Dey