Salome Surabischwili wird neue Präsidentin von Georgien. Foto: Shakh Aivazov/AP

Tiflis. Am Ende fürchteten die Georgier wohl eine Rückkehr der früheren Regierungspartei an die Macht. Deshalb wird nun erstmals eine Frau das Amt des Staatspräsidenten übernehmen - auch wenn sie in der Bevölkerung nicht übermäßig beliebt ist.