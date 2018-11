Berlin. Die Grünen-Bundestagsfraktion hält es für „nicht akzeptabel“, dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) der Tierschutzdebatte fernbleiben will.

"Das ist eine absolute Missachtung des Parlamentes“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, unserer Redaktion. Die Grünen-Fraktion erwarte, dass bei einem so wichtigen Thema wie dem Tierschutz die zuständige Ministerin zur Debatte im Bundestag anwesend sei. Der Vorschlag von Union und SPD, die betäubungslose Ferkelkastration weiter zu erlauben, empöre viele Menschen.

Entschuldigung nicht angenommen

„Dazu muss auch Bundesministerin Klöckner Rede und Antwort stehen und darf nicht durch Abwesenheit glänzen“, erklärte Haßelmann. Sie forderte die CDU-Politikerin auf, dem Thema Tierschutz die „hohe Priorität beizumessen, die es verdient“.



Klöckner hatte ihr Fernbleiben für diesen Donnerstag und Freitag (29.11. und 30.11.) entschuldigt mit dem Hinweis auf auswärtige Termine. Unter anderem nannte sie die Teilnahme an der Verleihung von Innovationspreisen sowie an einer Personalversammlung ihres Ministeriums in Bonn. In einem Brief an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte Haßelmann, dass die Grünen die von der Ministerin genannten Gründe nicht akzeptieren könnten.