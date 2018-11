Streit über die Bejagung des Wolfes entzweit die Große Koalition Foto: dpa

Berlin. Wenige Monate nach der Einigung auf den Umgang mit dem Raubtier fordern CDU und CSU nun, dessen Abschuss zu erleichtern. Nötig seien „wolfsfreie Zonen", in denen Wölfe geschossen werden könnten, heißt es in einem Positionspapier der Unions-Bundestagsfraktion, das am Dienstag verabschiedet wurde. Die SPD protestiert.