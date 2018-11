Osnabrück. Morgen startet eine neue Runde der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Dort dürfte es diesmal besonders kontrovers zugehen. Nicht nur wegen des Gastgebers: Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte vor einigen Monaten erklärt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.

In Berlin werden Vertreter von konservativen Moscheeverbänden wie der Ditib auf Muslime treffen, die für eine strikte Trennung von Staat und Religion sind oder die den Islam liberaler auslegen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will in einer Grundsatzrede zum Auftakt über ein „gelingendes Miteinander“ sprechen. Der Rücktritt des niedersächsischen Ditib-Vorstandes dürfte die Debatte um Imame und Finanzierung aus dem Ausland weiter anheizen

Volker Beck: Religionspolitik wurde stiefmütterlich behandelt

Auch kritische Experten wurden eingeladen, wie zum Beispiel Volker Beck, Grünen-Politiker und Lehrbeauftragter am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Uni Bochum. „Religionspolitik wurde in den letzten Jahren stiefmütterlich und nachlässig von Parteien und Regierungen behandelt“, kritisierte Beck im Gespräch mit unserer Redaktion. „Religion ist Ländersache. In einem Land ist der Kultusminister, im nächsten der Schul- oder Innenminister und im dritten die Staatskanzlei zuständig. Da muss es mehr Koordination zwischen Ländern und Bund geben. Das darf man nicht der Beamtenebene überlassen. Es ist Zeit für die Einrichtung einer Religionsministerkonferenz.“ Anders sei die Politik nicht in der Lage, klare Ansagen zu machen.

Beck fügte hinzu, es sei gut, dass „die neue Deutsche Islamkonferenz die Quasi-Tarifverhandlungen zwischen Staat und Islamverbänden beendet. Es muss klargemacht werden: Es gilt gleiches Recht für alle. Die aktuelle Krise ist auch eine Chance.“

Reorganisation des deutschen Islam

Wo unabhängige und selbstbestimmte Religionsgemeinschaften aktiv seien, sollte man mit ihnen zusammenarbeiten. „Verbände, deren Identität oder Willensbildung von ausländischen Behörden oder Parteien abhängig sind, können nicht die Rolle von Kirchen oder jüdischen Gemeinden beanspruchen.“ Das habe nichts mit Islamfeindlichkeit zu tun. „Es ist eine freie Entscheidung dieser Organisationen, die Anforderungen unseres Rechtes nicht zu erfüllen oder durch Reorganisation den deutschen Islam neu aufzustellen.“

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, nimmt ebenfalls an der Konferenz teil. Er sagte unserer Redaktion: „Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass die Muslime in Deutschland selbst aktiv werden. Nach dem Vorbild des jüdischen Zukunftskongresses könnte man einen islamischen Zukunftskongress organisieren. Schließlich ist so etwas eigentlich keine staatliche Aufgabe. Das müssen wir auch selbstkritisch zugeben.“

Der Zentralrat der Muslime begrüßte die Fortsetzung der Islamkonferenz. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, sagte dessen Präsident Josef Schuster. „Es wird vor allem darum gehen, wie sich die muslimische Community im Rahmen unseres geltenden Religionsverfassungsrechts organisiert, sodass ihre gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet ist.“

Mittlerweile leben in Deutschland nach Schätzungen zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime. Das entspricht zwischen 5,4 und 5,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. 2006 hatte der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Islamkonferenz ins Leben gerufen, um die gesellschaftspolitische Integration der Muslime voranzutreiben.