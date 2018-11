Deutschland muss mehr tun im Kampf gegen Plastikmüll

Osnabrück. Massenhaft Plastik im Bauch von Walen, Strände voll mit Abfall - die Folgen der Wegwerf-Gesellschaft treiben die Deutschen um. Umweltministerin Schulze will eine „Trendwende“ beim Thema Kunststoff. Besonders ambitioniert sind ihre Pläne aber nicht. Ein Kommentar.

Bringt dieser Fünf-Punkte-Plan die Trendwende? Wird es gelingen, die Flut von Plastikmüll spürbar einzudämmen? Umweltministerin Svenja Schulze versucht es auf die sanfte Tour. Sie setzt auf Freiwilligkeit statt auf neue Verbote. Das kann ein Fehler sein, muss es aber nicht.

Immerhin gibt es ein optimistisch stimmendes Beispiel: Die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels zu Plastiktüten hat dazu geführt, dass der Verbrauch binnen zwei Jahren um zwei Drittel zurückgegangen ist.

Richtig bleibt aber auch: Solche Angebote brauchen ein Verfallsdatum. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die gewünschten Ziele erreicht werden. Und wenn dies nicht der Fall ist, muss der Gesetzgeber noch mal ran. Es darf keine leere Drohung sein, dass es notfalls eben doch Verbote gibt.

Denn fest steht: Die Deutschen produzieren viel zu viel Plastikmüll, und das häufig ganz ohne Not. Schließlich bedeutet es oft keinen Verlust an Lebensqualität, auf Einwegprodukte oder ganz auf Verpackungen zu verzichten. Das wichtigste Lebensmittel Wasser gibt es zum Beispiel direkt aus der Leitung. Auch Gurken und Bananen brauchen keine Plastikhülle. Und sehr viel mehr Müll kann recycelt werden, was sogar noch neue Märkte schafft.

Richtig ist außerdem Schulzes Plan, andere Staaten beim Aufbau von Wiederverwertungs-Systemen zu unterstützen. Denn Plastikmüll ist ein globales Problem. Mit fünf Millionen Euro im Jahr fällt die Förderung aber höchst bescheiden aus. Besonders ambitioniert ist Schulze nicht.