Hamburg/Berlin. Die aktuelle Plakatkampagne "Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt", die mit Sonderprämien für Ausreisewillige wirbt, stößt auf handfeste Kritik. Die Werbeträger werden bemalt oder überklebt, eine Petition dagegen wurde bereits von Tausenden unterschrieben.

"Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt" steht in Großbuchstaben auf dem Plakat, daneben sind die Flaggen von Afghanistan, Russland, Ägypten, Indien, dem Libanon, der Türkei und einigen afrikanischen Ländern zu sehen. Eine aktuelle Werbekampagne des Bundesinnenministeriums von Horst Seehofer (CSU) soll Migranten zur Rückkehr in ihre Heimatländer animieren.

"Freiwillige Rückkehr" und "Neustart im Herkunftsland"

"Freiwillige Rückkehr: Bis zum 31.12.2018 bis zu zwölf Monate zusätzlich Wohnkosten sichern", steht dort in sieben verschiedenen Sprachen – neben Deutsch auf Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Paschtu oder Farsi – darunter ein Link zur Website www.returningfromgermany.de in der entsprechenden Sprache. "Wenn Sie freiwillig ausreisen möchten, können Sie unterschiedliche Unterstützungen erhalten", heißt es weiter. "Die Beratungsstellen informieren Sie in einem persönlichen Gespräch über die unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre freiwillige Rückkehr und Ihren Neustart im Herkunftsland."

Angesprochen werden sollen "ausreisepflichtige" Menschen, beispielsweise Ausländer, deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist oder deren Asylantrag abgelehnt wurde – laut Angaben des Innenministeriums etwa 235.000 Personen. Geduldete dürfen trotz abgelehntem Asylantrag temporär in Deutschland bleiben. Gründe können unter anderem eine fehlende Übernahmebereitschaft des Heimatstaates, drohende Folter im Heimatland, Passlosigkeit, Transportunfähigkeit durch Krankheit oder Mutterschutzzeiten sein.

Nicht gemeint sind mit der Kampagne dagegen deutschstämmige (Spät-)Aussiedler – entgegen einiger Vermutungen in sozialen Netzwerken. Aussiedler erhalten mit ihrer Anerkennung automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit und können somit auch keine finanzielle Hilfe beantragen, um nach Russland zurückzugehen, wie auch das Recherche-Portal "Correctiv" richtigstellt.

"Charakter einer Winterschlussverkauf-Aktion"

Doch die Kampagne, die am 13. November in 80 Städten begonnen hat und laut Innenministerium rund 2400 Plakate umfasst, stößt auf massive Kritik. Kon­stantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte in der "Berliner Morgenpost", sie "hat den Charakter einer Winterschlussverkauf-Aktion und ist zynisch." Sie verfolge "offensichtlich das Ziel, die eigenen Versäumnisse zu kaschieren und noch kurz vor Jahresende die bislang sehr niedrigen ­Zahlen von Menschen, die freiwillig wieder ausgereist sind, aufzupolieren." 2017 nutzten gut 29.000 Menschen Programme zur freiwilligen Rückkehr. Bis Ende Oktober 2018 waren es nur gut 14.000 Migranten.

Widerstand macht sich aber auch in den sozialen Medien breit – und direkt an den Plakaten: Sie werden mit Farbbeuteln beworfen, bemalt oder überklebt.



"Kommt ihr klar?", steht auf einem Plakat, das im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hängt:

In Berlin wurde ein Plakat mit Farbbeuteln beworfen:

"Deutschland kann auch Deine Zukunft sein. Bitte bleib, wenn Du willst" steht in mehreren Sprachen auf einem Zettel, der auf ein anderes Plakat in Hamburg geklebt wurde:

Und ebenfalls in Hamburg wurde Solidarität mit den Migranten verkündet:

Die Künstlergruppe "Dies Irae" hat das Plakat zudem abgewandelt, bietet selbst als "Buntes Ministerium der Heimat für alle Menschen" für einen "freiwilligen Rücktritt für unmoralische Politiker" vermeintlich 5000-Euro-Reisegutscheine an – ins "sonnige Ausland", nach Syrien, Iran oder Afghanistan:

Zudem wurde auf der Plattform "Change.org" eine Petition unter der Überschrift "Weg mit #RückkehrWerbung des BMI! " gegen die Kampagne gestartet. Mehr als 20.500 Menschen (Stand 26. November, 14 Uhr) fordern dort inzwischen, dass die Plakate wieder entfernt werden.



Kampagne endet am 30. November

Reagieren werde das Innenministerium darauf jedoch nicht mehr, da die Plakate ohnehin nur noch bis zum 30. November hängen bleiben, wie Pressesprecher Steve Alter auf Anfrage unserer Redaktion sagt. Es habe aber eine "ganze Reihe von Rückmeldungen" gegeben, die nun ausgewertet und dann in Überlegungen einbezogen würden, wie man künftig informieren werde.

Etwa 300 Antragsteller aus 26 verschiedenen Ländern hat es laut Angaben des Ministeriums seit Mitte September für "StarthilfePlus" gegeben. Bei der ersten Aktion, die von Dezember 2017 bis Februar 2018 lief, wurden rund 1600 Personen aus 36 Ländern unterstützt.

Vergleichbare Programme gibt es in Deutschland übrigens bereits seit den 1970er-Jahren. Seit 1990 firmiert es unter dem Namen REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme) und im vergangenen Jahr wurde die mit zusätzlich geförderte "Starthilfe Plus" eingeführt. Plakatiert wurde in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal. Das Budget dafür beträgt laut Innenministerium rund 500.000 Euro. Ob im kommenden Jahr erneut plakatiert werde, ließ der Sprecher des Innenministeriums offen.