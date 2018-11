"Die Lage von Millionen Menschen würde verbessert" - Linken-Chefin Katja Kipping wirbt für den UN-Migrationspakt Foto: dpa

Berlin. In zwei Wochen soll der UN-Migrationspakt in Marrakesch verabschiedet werden. Doch immer mehr Staaten scheren aus, und auch in Deutschland gibt es weiter massiven Widerstand. Die Linkspartei steht zwar hinter der Absichtserklärung. Die Bundesregierung dürfe den Pakt aber nicht im Alleingang annehmen.