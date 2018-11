Warum Donald Trump an der Grenze zu Mexiko hart bleibt

Osnabrück. US-Präsident Donald Trump hat seine harte Haltung gegenüber den Tausenden in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana festsitzenden mittelamerikanischen Migranten bekräftigt. Die USA haben gute Gründe dafür, über die auch Deutschland nachdenken sollte.

Selten hat ein US-Präsident so sehr polarisiert wie Donald Trump. In dem teils hysterisch wirkenden gesellschaftlichen Klima wird ein rationaler Diskurs immer schwerer. Zumal wenn das Reizthema Flüchtlinge heißt. Da gehen Emotionen und Schuldzuweisungen durch die Decke. Das ist in Deutschland nicht anders als in den USA. Hier wie dort elektrisiert die Migrationsfrage.

Dem Marsch der Tausenden mittelamerikanischen Armutsflüchtlinge ins vermeintlich gelobte Land kommt dabei größte Symbolik zu. Würde Trump nicht hart bleiben, sondern die Grenzen für sie öffnen, könnte er womöglich ein Lob aus dem linken Lager ernten. Doch was wäre die Folge? Es würden sich viele, sehr viele Menschen mehr aus Süd- und Mittelamerika auf den Weg machen, um der Armut zu entfliehen. Womöglich Millionen. Das würde jedoch für die USA Risiken und Konflikte bergen, die Deutschland und das übrige Europa in ähnlicher Weise seit 2015 kennen.

Dass davor auch ein klassisches Einwanderungsland zurückschreckt, ist nicht unanständig, sondern vernünftig. Migration braucht klare Grenzen, keine offenen. Darauf pocht nicht nur Trump, sondern auch seine einstige Rivalin Hillary Clinton. Die Demokratin mahnt die Europäer – bei aller Sympathie für Angela Merkel –, die Migrationsströme zu drosseln.