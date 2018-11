Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis bleibt im Amt. Foto: Petr David Josek/AP

Prag. Der Multimilliardär Andrej Babis kann in Tschechien weiterregieren, die Opposition scheiterte mit einem Misstrauensvotum. Am Abend gingen daher in Prag wieder Tausende auf die Straße.