Berlin. Rund 40 Leserinnen und Leser werfen derzeit auf der NOZ-Leserreise "Politisches Berlin" vier Tage lang einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs.

An diesem Freitag führte NOZ-Hauptstadtkorrespondentin Beate Tenfelde die Leser in den Raum, der üblicherweise Journalisten und Politikern vorbehalten ist, der aber vielen aus den TV-Nachrichten bekannt sein dürfte: Es ging hinein die Bundespressekonferenz mit der berühmten blauen Wand im Hintergrund. Kurz vorher hatte hier Regierungssprecher Steffen Seibert der Hauptstadtpresse noch Rede und Antwort gestanden, der beim Mittagessen der Gruppe vorbeistreifte.

Staunen im Finanzministerium

Am Vormittag hatte bereits eine Führung durch das historische Gebäude des Bundesfinanzministeriums für Staunen bei den NOZ-Lesern gesorgt. Das Haus war in den Dreißigerjahren auf Anweisung von Herman Göring, damals Oberbefehlshaber der Luftwaffe, als Reichsluftfahrtministerium gebaut worden. Heute sind in dem ehemaligen NS-Prestigeobjekt etwa 1000 Mitarbeiter des Finanzministeriums untergebracht. Am Nachmittag folgte sogleich der nächste Prachtbau - in Form einer Führung durch den Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Bundesrat.

Am Abend zuvor waren die Leserinnen und Leser zu Gast beim ZDF-Polit-Talk Maybrit Illner mit Bundesjustizministerin Katarina Barley und dem CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber. Eine eigene Diskussionsrunde stand mit dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) auf dem Programm. Als Dinnergast trafen die Leser zudem Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der auch dem SPD-Bundesvorstand angehört.

Treffen mit der Chefredaktion der NOZ

Auch die Spitze der NOZ-Redaktion traf mit den Lesern zusammen: Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke und Burkhard Ewert, Stellvertretender Chefredakteur und für die politische Berichterstattung verantwortlich. Am Abend sollte der bekannte Karikaturist Klaus Stuttmann im berühmten Polit-Treff "Einstein" Einblicke in seine Arbeit geben, der niedersächsische CDU-Landesgruppenchef Mathias Middelberg und Unionsfraktionsvize Gitta Connemann taten es bereits zuvor.

Zwei weitere Tage mit vollem Programm folgen Samstag und Sonntag, unter anderem mit einer politisch-historischen Stadtrundfahrt, dem Besuch des Kabaretts Distel, Hintergrundgesprächen mit einem Analysten von Lobbycontrol, einem Abendessen mit NOZ-Hauptstadtkorrespondent Tobias Schmidt und einem Besuch des original erhaltenen Arbeitszimmer des Stasi-Chefs Erich Mielke.