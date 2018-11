Als fiele das Geld vom Himmel

Osnabrück. Der Rekordetat von 356,4 Milliarden Euro ist beschlossene Sache. Der Bund kann damit 2019 knapp 13 Milliarden Euro mehr ausgeben als im laufenden Jahr - gute Zeiten, denen aber auch wieder schlechtere folgen werden. Und was dann? Ein Kommentar.

Mehr Geld für Soziales, Familien, Verteidigung und Entwicklungshilfe: Der Bund schöpft im Etat 2019 noch einmal aus dem Vollen. Das sei speziell Eltern, Kindern und Rentnern gegönnt. Doch unverkennbar ist auch: Die Große Koalition lebt im Hier und Jetzt. Für die Zukunftssicherung tut sie immer noch zu wenig. Weder investiert sie entschlossen genug in Forschung und Infrastruktur, noch wappnet sie sich für schlechtere Zeiten.

Stattdessen nähren Spitzenpolitiker Hoffnungen auf weiter steigende Sozialausgaben. SPD-Finanzminister Olaf Scholz denkt an eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus. Und Robert Habeck von den aufstrebenden Grünen fordert eine extrem teure Garantiesicherung für Bedürftige.

Dass die Konjunktur eines vielleicht gar nicht so fernen Tages Dämpfer bekommen wird, dass die Zinsen wieder steigen werden und der Schuldendienst des Staates sich dann extrem verteuern wird – all das wird verdrängt. Stattdessen verteilt die Politik Geld, als fiele es vom Himmel und als werde das für immer so weitergehen.

Durchweg positiv ist dagegen die Entscheidung, mehr Mittel des Bundes für Bildung auszugeben, die ja eigentlich Sache der Länder ist. Mit der entsprechenden Grundgesetzänderung stellen Union, SPD, FDP und Grüne wichtige Weichen. Denn Bildung ist die beste Investition in die Zukunft.