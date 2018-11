Osnabrück. Der Deutsche Tierschutzbund hat die Bundestagsabgeordneten aufgefordert, in der kommenden Woche gegen eine Verlängerung der betäubungslosen Ferkelkastration zu stimmen. Verbandspräsident Thomas Schröder sagte unserer Redaktion: „Wer die Schmerzen für die Ferkel verlängert, der verstößt auch eklatant gegen das Staatsziel Tierschutz.“

Ein Entschließungsantrag von Union und SPD sieht vor, ein entsprechendes Verbot der umstrittenen Praxis für zwei weitere Jahre zu verschieben. Darüber soll am Montag zunächst im Agrarausschuss und voraussichtlich am Donnerstag im Bundestag beraten werden.



In dem Antrag heißt es nach unseren Informationen, die Fristverlängerung sei auch „aus Tierschutzgründen notwendig“. Alternative Verfahren seien derzeit noch nicht praxisreif und sollten nun weiter erforscht werden. Auf Anfrage sagte CDU-Agrarexperte Albert Stegemann ohne Fristverlängerung drohe den deutschen Sauenhaltern das Aus. „Daher geben wir den Beteiligten letztmalig zwei Jahre Zeit, als Brücke, um hierfür praxistaugliche und am Markt akzeptiere Lösungen zur Anwendung zu bringen.“

Tierschutzbund: Das erinnert an organisierte Kriminalität

Schröder sagte dem Blatt zu den Plänen der Großen Koalition: „Ich muss gestehen, dass mich das aktuelle Vorgehen des Deutschen Bundestages mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD im Pakt mit der Tiernutzerseite an Strukturen bandenmäßiger, organisierter Wirtschaftskriminalität erinnert.“ Die Sozialdemokraten hätten sich bei dem Thema von der Union „über den Tisch ziehen lassen“, so Schröder. „Noch hoffen wir, dass sich in der SPD-Fraktion der Widerstand aufbaut.“

Sollte der Bundestag dennoch der Verlängerung zustimmen, forderte der Verbandspräsident mit Blick auf das geplante staatliche Tierwohllabel von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU): „Niemand darf das Zeichen bekommen, der unbetäubt kastrierte Ferkel nutzt.“

Narkosemittel zugelassen

Am Freitag hieß es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, für die umstrittene Kastration sollen Bauern künftig das Narkosemittel Isofluran nutzen können. Die nun erfolgte Zulassung durch das zuständige Bundesamt sei ein „wichtiger Schritt", um der vom Gesetz geforderten der Schmerzausschaltung nachzukommen, sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Damit stehe eine Option zur Verfügung, für deren Anwendung sie „zeitnah" die notwendige Verordnung vorlegen wolle. Isofluran ist ein Inhalations-Narkotikum, das geschulte Landwirte mit einem Sachkundenachweis künftig selbst anwenden dürfen.

In Deutschland werden Millionen Ferkel wenige Tage nach der Geburt ohne Betäubung kastriert. Diese traditionelle Methode soll vermeiden, dass Fleisch von Ebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. In der Schweiz, wo die Betäubung von Ferkeln bei der Kastration schon seit 2009 vorgeschrieben ist, wird Isofluran regulär eingesetzt. Tierärzte sehen die Anwendung durch Laien aber kritisch.