Berlin. Durch die Änderung des Grundgesetzes, die noch vor Weihnachten beschlossen werden kann, können Milliarden vom Bund an Länder und Kommunen fließen.

Die Koalition hat sich mit FDP und Grünen im Bundestag auf einen Kompromiss zur geplanten Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen geeinigt. Damit kann der Bundestag die Grundgesetzänderung noch vor Weihnachten beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Berlin aus Koalitionskreisen erfuhr. Dann können Milliarden vom Bund an Länder und Kommunen fließen.

