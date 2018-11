Warum ein CDU-Mann als Verfassungsrichter nicht den Rechtsstaat gefährdet

Osnabrück. Sorgt ein CDU-Mann als neuer Richter am Bundesverfassungsgericht für eine konservative Wende? Es ist ganz normal, dass der Neue kritisch beäugt wird. Aber es gibt gute Argumente, die dagegen sprechen. Ein Kommentar

Natürlich sind die Zweifel berechtigt. Kann das Bundesverfassungsgericht noch neutral entscheiden, wenn ein CDU-Politiker unter den Richtern sitzt? Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich eindeutig: Ja, kann es. Das zeigt der Blick in die Vergangenheit. Es gab immer wieder ehemalige Politiker am Gericht, darunter die Sozialdemokratin Jutta Limbach und Peter Müller, Ex-Ministerpräsident des Saarlandes von der CDU. In ihrer neuen Rolle als Richter haben Politiker sich in der Regel schnell von Parteipositionen gelöst und auch gegen Gesetze aus dem eigenen Lager entschieden. Zumal sie im Kreis der Kollegen juristisch argumentieren müssen, um anerkannt zu sein.

Zudem darf die Bedeutung eines einzelnen CDU-Manns nicht überbewertet werden, dafür sorgt schon die Wahl. Eine Hälfte der Richter wird vom Bundestag, die andere vom Bundesrat gewählt. Da jeweils eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, teilen sich in der Praxis Union und SPD die Vorschlagsrechte auf. Von den 16 Richtern wurden derzeit je sieben auf Vorschlag der Union und der SPD gewählt, je einer auf Vorschlag von FDP und Grünen. Für Parteien- und Meinungsvielfalt ist also gesorgt.

Das zeigen auch die Entscheidungen: Jüngst urteilten die Richter für den Datenschutz, für die Homo-Ehe und gegen ein generelles Kopftuchverbot an Schulen. Zu erkennen ist somit eine gewisse liberale Tradition - und die leitet sich aus dem Grundgesetz ab, auf dessen Basis die Richter urteilen.