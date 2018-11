Berlin. Arbeitsmarktforscher Gerhard Bäcker befürchtet steigende Zahlen an Hartz-IV-Empfängern. Er fordert Verbesserungen, aber keine Abschaffung des Gesetzes.

SPD und Grüne wollen "Hartz IV" nicht mehr hören. Mit aller Anstrengung versuchen sie, neue Konzepte zur Zukunft der sozialen Absicherung auf die politische Agenda zu setzen. Besonders strikt sind die Grünen; sie würden am liebsten den Arbeitszwang ganz abschaffen, die SPD möchte vor allem Sanktionen lockern. Was ist von den Vorschlägen zu halten – und warum kommen sie gerade jetzt? Das erklärt Arbeitsmarktforscher Gerhard Bäcker im Interview.



Zur Person Arbeitsmarktforscher Gerhard Bäcker Gerhard Bäcker, Jahrgang 1947, ist Seniorprofessor am Institut für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt er sich mit den Grundlagen und Problemen des Sozialstaates und untersucht die Empirie und Geschichte des Wohlfahrtsstaates. Weitere Themen sind der Arbeitsmarkt, Armut, Ausgrenzung und die Rolle älterer Arbeitnehmer. Bäcker ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für sozialen Fortschritt, Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und Mitglied des Sozialpolitischen Ausschusses des Sozialverbands Deutschland (SoVD).

Hätten Sie damit gerechnet, dass wir im Jahr 2018 über eine mögliche Abschaffung von Hartz IV sprechen?



Dass das Thema gerade jetzt hochkommt, war überraschend. Es hängt wohl mit der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Finanzen sowie mit der dramatischen Schwäche der SPD zusammen.

Seit der Einführung von Hartz IV hat sich die Zahl der Arbeitslosen stark reduziert. Gleichzeitig sind in Deutschland rund sechs Millionen Menschen auf Grundsicherung angewiesen. War die tiefgreifende Reform auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Erfolg?

Es zählt zu den großen Mythen der neueren Geschichte der Bundesrepublik, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung und die positive Lage auf dem Arbeitsmarkt durch Hartz IV hervorgebracht wurden. Nach wie vor gilt das Mantra, es sei eine schmerzhafte, bittere Medizin mit vielen sozialen Verwerfungen gewesen, aber immerhin habe das Gesetz die Arbeitslosigkeit beseitigt. Das ist ein Mythos, den man gar nicht genug zurückweisen kann.

Warum ist der angebliche Zusammenhang zwischen niedrigen Arbeitslosenzahlen und Hartz IV ein Mythos?



Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seit 2004 bis heute ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Leistungen für Arbeitslose gekürzt worden sind und die Menschen stärker unter Anstrengung und unter Druck gestellt worden sind, jede Arbeit anzunehmen. Entscheidend war und ist vielmehr der wirtschaftliche Aufschwung und die Lage auf dem Exportmarkt.

Arbeitsminister Hubertus Heil rechnet aufgrund einer abflauenden Wirtschaft mit deutlich höheren Kosten für Hartz IV. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Ob wirklich die Arbeitsmarktentwicklung im nächsten Jahr schlechter wird, kann man nicht vorhersagen. Im Moment sieht es aber nicht danach aus. Stattdessen spielt eine größere Rolle, dass Asylbewerber, die anerkannt worden sind, in Hartz IV herein rutschen könnten, wenn sie keinen Arbeitsplatz erhalten. Insofern wird die Anzahl der Leistungsempfänger tendenziell steigen.

Die SPD fordert ein Bürgergeld, die Grünen wollen die Grund- durch eine Garantiesicherung ohne Arbeitszwang ersetzen. Sind das sinnvolle Vorschläge?

Es geht nicht darum, ein grundsätzlich neues System zu schaffen, sondern an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und so Verbesserungen herbeizuführen. Ob das mit einem neuen ,Wording‘ verbunden sein muss, ist erst einmal sekundär.

Was wären die Verbesserungen?

Das SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Anm. d. Red.) hat zwei Funktionen: Es ist einerseits ein Arbeitsmarktgesetz und andererseits ein Gesetz zur Existenzsicherung und Armutsvermeidung. Beides muss im Prinzip erhalten bleiben. Das Problem bei der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung ist, dass mehr als zwei Drittel aller Arbeitslosen SGB-II-Bezug haben und nicht mehr in der Arbeitslosenversicherung sind, diese wurde in den letzten Jahren systematisch ausgeblutet.

Weder sinnvoll, noch möglich, noch finanzierbar, noch politisch durchsetzbar. Gerhard Bäcker zu Habeck-Vorschlag

Es geht nach meinem Dafürhalten nicht darum – so wie es Robert Habeck sagt – überhaupt keine Voraussetzungen mehr für den Bezug von Hartz IV zu haben. Es sollte nicht völlig freigestellt werden, ob man erwerbstätig sein will oder nicht, Sanktionen und Zumutbarkeit sollten nicht gänzlich abgeschafft werden. Das ist weder sinnvoll, noch möglich, noch finanzierbar, noch politisch durchsetzbar.



Was wäre die Alternative?

Es bleibt natürlich bei einem ‚Fordern‘. Die Frage ist nur, wie konkret die Sanktionen ausfallen sollen? Warum wird ein Unterschied zwischen SGB II und SGB III (Leistungen und Maßnahmen zur Arbeitsförderung, Anm. d. Red.) gemacht? Warum ist im SGB II jegliche Arbeit zumutbar ohne Qualifikation und Einkommensschutz? Das ist ja genau der Punkt, der viele Menschen beunruhigt hat, weil sie nach einem Jahr Arbeitslosigkeit quasi ins Bodenlose fallen. Das betrifft auch die Kernklientel in der SPD. Der soziale Abstieg schafft Ängste – tatsächliche oder gespürte Ängste.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach konkret ändern, um Beschäftigten im Niedriglohnsektor, gerade in Zeiten der Digitalisierung eine langfristige Arbeitsperspektive zu bieten?

Wir wissen nicht genau, wie sich die Digitalisierung entwickeln wird, ob es wirklich einen massiven Arbeitsplatzverlust oder vielleicht auch genügend Kompensationen geben wird. Zuerst einmal lautet die Frage: Was kommt vor Hartz IV?

Es geht darum, den Versicherungsschutz auszubauen, sodass mehr Menschen in den Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung fallen. Es muss darüber hinaus dafür gesorgt werden, dass Kinder nicht in den Hartz-IV-Bereich abrutschen, sondern durch eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung ein Abdriften von Familien in Hartz IV verhindert wird. Auch das Wohngeld muss verbessert werden, sodass niemand wegen teurer Mieten plötzlich Hartz IV beziehen muss.

Zur Sache Hartz IV Als Hartz IV wird umgangssprachlich die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II bezeichnet. Die neuen Regelsätze galten ab dem 1. Januar 2005. Erarbeitet wurde das Konzept durch eine Kommission, deren Vorsitzender Peter Hartz war. Hauptberuflich arbeitete Hartz als Personalvorstand bei Volkswagen. Beschlossen wurde Hartz IV unter der damaligen rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder.



Derzeit liegt der Satz für diese Sozialleistung für einen erwachsenen alleinstehenden Menschen bei 416 Euro pro Monat. Der Bezug der Leistung wurde immer wieder stärker an Bedingungen geknüpft, sich um Fortbildungen und neue Jobs zu bemühen.

Innerhalb von Hartz IV, also des SGB II, käme es darauf an, die Ziele des Gesetzes soweit sie die Arbeitsmarktpolitik betreffen, an die des SGB III anzupassen. Also nicht Arbeit um jeden Preis, sondern es muss bei der Arbeitsvermittlung Rücksicht genommen werden auf den vormaligen Status von Qualifikation und Einkommen.



Wir brauchen wieder eine Station zwischen Arbeitslosengeld, also der Versicherungsleistung, und dem Arbeitslosengeld II, also der Grundsicherungsleistung. Diese Station muss zeitlich befristet sein, aber den tiefen Fall etwas abfedern, sodass man nicht nach einem Jahr sofort auf das Minimum absackt.

Wäre ein Grundeinkommen ein möglicher Ansatz?

Das ist unsinnig, wenn es hoch und zugleich bedingungslos ausgestaltet ist. Es wäre dann – sollte es jeder erhalten – überhaupt nicht zu finanzieren, weil es zusätzliche Kosten verursacht, die bei einem Drittel des Sozialprodukts liegen. Es müsste gegenfinanziert werden, das wäre nur denkbar, wenn andere Leistungen massiv beschnitten würden, insbesondere die Sozialversicherungen. Oder die Steuern für Erwerbstätige müssten angehoben werden, die dann im Endeffekt auch nicht mehr Geld hätten.

Sind die aktuellen Forderungen der Grünen nach einer Garantiesicherung und der SPD nach einem Bürgergeld nur ein Vorwand, um ein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür einzuführen?

Die entscheidende Frage ist, wie hoch ein Grundeinkommen angesetzt würde. Würde es bei 300 Euro liegen, ließe es sich natürlich finanzieren. Das ist aber natürlich eine existenzielle Gefährdung. Wird ein Grundeinkommen aber höher angesetzt, muss es an Bedingungen geknüpft sein. Die Grünen schlagen hierfür eine Einkommensabhängigkeit, also eine Bedürftigkeitsprüfung vor. Die SPD sagt auch, es muss einkommensabhängig sein, insofern ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen, wie auch immer, man es benennt.

