Hamburg. Der ehemalige Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages erklärt, weshalb der Dreikampf um die CDU-Spitze in Wahrheit gar keiner ist, warum er Friedrich Merz wählen würde und wieso die Vorwürfe zu dessen Einkommen haltlos sind.

Es kommt Bewegung ins politische Berlin und das nicht zuletzt wegen der Rückkehr von Friedrich Merz. Der ehemalige Fraktionsführer der Union spaltet nicht nur seine Partei, sondern auch die deutsche Bevölkerung. Einer seiner stärksten Befürworter ist der ehemalige stellvertretende Fraktionschef der Union und Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, Wolfgang Bosbach.

Der 66-Jährige CDU-Politiker sprach sich unmittelbar nachdem Merz seine Kandidatur für den Parteivorsitz der CDU bekanntgab für den Rückkehrer aus. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, wieso Merz der Richtige für ihn ist, der Dreikampf in Wahrheit ein Zweikampf ist und das Gehalt von Friedrich Merz keine Rolle spielt.

Herr Bosbach, nachdem Angela Merkel ihren Rücktritt als Parteichefin der CDU bekannt gegeben hat, stellten Sie sich demonstrativ hinter den Rückkehrer Friedrich Merz. Warum würden Sie ihn statt Jens Spahn oder Annegret Kram-Karrenbauer wählen?

Ich kenne und schätze ihn durch unsere langjährige Zusammenarbeit und bin sehr froh, dass er wieder in die politische Arena tritt. Ganz entscheidend ist für mich, dass wir an der Spitze der CDU jemanden haben, der gerade im Hinblick auf das wichtige Wahljahr 2019 die Partei zusammenhält, ihr wieder Schwung sowie Optimismus vermittelt und enttäuschte beziehungsweise verlorene Unions-Wähler zurückgewinnt. Das traue ich am ehesten Friedrich Merz zu.

Und das, obwohl er jetzt beinahe zwölf Jahre kein herausgehobenes Parteiamt inne hatte oder zumindest Mitglied des Bundestages war?

Er hat immer politisch gedacht und gearbeitet. Die Tätigkeit an der Spitze der Atlantik-Brücke ist eine hochpolitische Aufgabe, wenn auch nicht parteipolitisch. Ich habe ihn in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt und weiß daher, wie stark ihn die Politik nach wie vor interessiert. Ich war allerdings sehr erstaunt darüber, dass er für den Vorsitz kandidiert. Damit hatte ich nicht gerechnet – für mich eine wirklich erfreuliche Überraschung.

Meinen Sie denn wirklich, dass ein Parteivorsitzender Merz drei Jahre lang Seite an Seite mit einer Kanzlerin Merkel zusammenarbeiten und nicht versuchen würde, nach dem Kanzleramt zu greifen. Schließlich hat er kein Bundestagsmandat und somit nur begrenzten Einfluss.

Ich bin davon überzeugt, dass die beiden gut zusammenarbeiten werden. Auch weil sie es aus politischen Gründen müssen. Denn die CDU wird nur dann zurück in die Erfolgsspur finden, wenn alle gemeinsam Positionen formulieren und diese nach innen sowie außen geschlossen vertreten. Ich glaube, jeder der drei weiß, dass es sein Ansehen in der Partei schmälern würde, wenn es zu permanenten Konflikten mit der Kanzlerin käme.

Und im Falle seiner Niederlage, würde Friedrich Merz sich trotzdem politisch in der CDU engagieren oder zumindest anbieten, innerparteilich tätig zu werden?

Da müssen sie Herrn Merz fragen. Die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich bin mir ganz sicher, dass er nun erst einmal die Regionalkonferenzen sowie die Wahl abwarten und dann selbst diese Fragen beantworten wird. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn er sich in der CDU – so oder so – wieder stärker engagieren würde.

Die Fraktionsführung sieht sich inzwischen nicht mehr als reiner Befehlsempfänger des Kanzleramts. Würde es auf Dauer nicht auch die Regierung gefährden, wenn die Kanzlerin dauerhaft im Clinch mit der neuen Parteiführung läge?

Das ist richtig. Es gäbe auch keine nahtlose Folge im Amt. Sollte Angela Merkel doch vorzeitig ihr Amt als Bundeskanzlerin aufgeben, würde es keinen automatischen Wechsel geben. Denn die SPD würde mit Sicherheit sagen: 'die Geschäftsgrundlage für die Koalition war die Kanzlerschaft von Merkel. Wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist und die Union eine neue Persönlichkeit ins Kanzleramt entsenden möchte, steigen wir aus der Koalition aus und streben Neuwahlen an‘.

Norbert Blüm macht seit Wochen Werbung für Annegret Kramp Karrenbauer, das ist sein gutes Recht. Aber dafür muss er nicht Friedrich Merz in dieser Form öffentlich kritisieren. Wolfgang Bosbach

Viele sagen Annegret Kramp-Karrenbauer nach, sie würde sich - von den drei Favoriten - am wenigsten von der Merkel-Politik abheben. Sehen Sie das auch so?



Sie steht sicherlich am ehesten für nahtlose Kontinuität. Angela Merkel hat sie ja wohl gerade deshalb als Generalsekretärin vorgeschlagen, weil sie ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen sich und Kramp-Karrenbauer gesehen hat.

Wäre ein Votum für Kramp-Karrenbauer demnach nicht gleichbedeutend mit einem „weiter so“? Und das, trotz des Abwärtstrends der CDU in den vergangenen Jahren.

Es halten sich zwei Gedanken in der CDU die Waage. Der eine ist, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wird, wird es ganz bestimmt keine Konflikte zwischen ihr und der Bundeskanzlerin geben – also die Gewähr für Kontinuität in hohem Maße. Der andere ist, Friedrich Merz könnte der Partei neuen Schwung geben und heimatlose Unionswähler zurückgewinnen, aber auch Reibungen mit der Kanzlerin erzeugen.

Wie ist denn die Grundstimmung in der Partei, so einen Wettstreit um den Parteivorsitz gab es ja schon seit vierzig Jahren nicht mehr?

Das belebt die gesamte Partei von Flensburg bis zum Bodensee und von Aachen bis Frankfurt-Oder. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so viel Bewegung in der Partei hatten wie in den letzten Wochen. Und zwar in jeder Hinsicht positiv, weil alle Bewerber sich bemühen, einen fairen Wettstreit um die Spitzenposition der CDU Deutschlands auszuführen. Das tut der Partei ausgesprochen gut.

Oskar Niedermayer sagte kürzlich im Interview, alle drei Kandidaten seien konservativer als Angela Merkel und würden die Partei nicht nach rechts, sondern eher wieder in die traditionelle Position der Partei rücken. Dorthin, wo ein Raum entstand, der nach und nach von der AfD ausgefüllt wurde. Ist das so?

Das ist eine gute Beschreibung. Mit der Formulierung ‚Rechtsruck‘ habe ich ohnehin Probleme. Denn was heute rechts ist, hat noch bis vor ein paar Jahren selbstverständlich zum Spektrum der politischen Mitte gehört. Das war ja die Stärke der Union, dass sie ein breites politisches Spektrum abgebildet hat. Es war ja nicht so, dass der Union in den vergangenen Jahren Vorwürfe gemacht wurden, zu weit nach rechts gerückt zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Dadurch haben nicht wenige ihre politische Heimat verloren.

Ihrer Meinung nach könnte Friedrich Merz diesen Wählern wieder ein Zuhause in der CDU geben. Allerdings wurde der Hype um seine Person nun durch Kritik an seinem Gehalt abgelöst. Darf ein deutscher Bundeskanzler denn Ihrer Meinung nach Millionär sein?

Mir ist nicht bekannt, dass es im Grundgesetz eine Gehaltsgrenze gibt, ab der man nicht mehr Kanzler werden darf.

Also ist diese Kritik völlig haltlos?

Friedrich Merz ist nicht in diesen Wohlstand hineingeboren worden. Er hat ihn sich ehrlich erarbeitet. Die Vorwürfe, die in diesem Zusammenhang gegen ihn erhoben werden, sind mir völlig unverständlich. Bis zur Stunde gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass er sich in irgendeiner Form rechtswidrig, unethisch oder unmoralisch verhalten hätte. Friedrich Merz hat sich sein Geld redlich verdient. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema ‚Einkommen und Vermögen von Friedrich Merz‘ nur deshalb hochgezogen wird, weil Menschen, die seine Wahl verhindern wollen, sonst nichts anderes finden. Auch die Vorwürfe betreffend ‚Cum-Ex‘ sind bislang völlig haltlos. Es ist ein wenig der Versuch ihm etwas anzuhängen, in der Hoffnung, da bleibt schon was Negatives hängen.

Selbst von CDU-Urgestein Norbert Blüm kam diesbezüglich Kritik am Einkommen sowie an der Nähe zum Finanzmarkt von Friedrich Merz.

Norbert Blüm macht seit Wochen Werbung für Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist sein gutes Recht. Aber dafür muss er nicht Friedrich Merz in dieser Form öffentlich kritisieren, zumal völlig unklar ist, was er ihm eigentlich ganz konkret vorwerfen will. Immerhin hat er Humor. Er wirbt für AKK mit dem Argument, sie habe den weichen Sessel der Ministerpräsidentin mit dem harten Stuhl der Generalsekretärin getauscht. Gerade so, als sei dies nicht in der Hoffnung geschehen, eines Tages Angela Merkel politisch zu beerben. Das ist wirklich putzig.

Abschließend noch eine Frage zu Jens Spahn, dem Experten maximal Außenseiter-Chancen zurechnen. Wie sehen Sie das?

Alle, mit denen ich aus der Partei gesprochen habe, sagen, es ist ein Zweikampf zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz an dem sich Jens Spahn beteiligt. Viele sagen auch, er ist erst 38 Jahre – in einigen Jahren würde es ohnehin auf ihn zulaufen und warum er das nicht sehe. Aber natürlich hat er ein Recht darauf, seinen Anspruch anzumelden. Die ersten Regionalkonferenzen haben ihm aber schon gezeigt, dass es sehr schwer wird.