Berlin. Die AfD tritt noch aggressiver auf als sonst. Unter dem Druck ihrer Spendenaffäre greift Fraktionschefin Alice Weidel die Regierung wegen ihres „Ausgabenwahns“ extrem scharf an.

Die meiste Redezeit in der Etatdebatte des Bundestags nutzt Weidel aber zur Rechtfertigung ihres eigenen Handelns. „Das kann passieren“, sagt sie ziemlich rotzig zur AfD-Spendenaffäre. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kontert kühl. „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält“, fertigt Merkel die AfD-Politikerin ab, gegen die staatsanwaltliche Ermittlungen laufen. Tosender Beifall im Parlament – nur die 92 Abgeordneten der AfD verschränken trotzig die Arme.

Punktsieg also für die Kanzlerin, die seit der Bekanntgabe ihres Rückzugs vom CDU-Vorsitz wie befreit auftritt. Es war vielleicht ihre letzte große Generaldebatte im Bundestag. Anfang Dezember wird eine neue CDU-Spitze gewählt, was großen Einfluss auf den Verbleib der Kanzlerin im Amt haben dürfte. Es kursieren Gerüchte, am Tag der Europawahl im Mai werde auch der Bundestag neu gewählt. So rückt Merkel die drängendsten Herausforderungen für das Land in den Mittelpunkt: die Digitalisierung und den neuen Nationalismus.

Gejohle und Zwischenrufe

Beim digitalen Wandel räumt die Kanzlerin zwar Versäumnisse ein, insgesamt jedoch verbreitet sie Optimismus. Bis 2021 seien 99 Prozent der Haushalte digitalisiert. Den wiedererstarkenden, neuen Nationalismus aber sieht Merkel als grundsätzliche Gefahr. Der Anspruch der Kanzlerin ist: „Wir nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen müssen zeigen, dass wir dazugelernt haben.“ Deutsche Interessen wahrzunehmen heiße deshalb, „immer auch für andere mitzudenken“. Das Gejohle und die immerwährenden Zwischenrufe aus der AfD-Fraktion, insbesondere der Abgeordneten Beatrix von Storch und Norbert Kleinwächter, verpuffen angesichts der starken Rede Merkels.

Sie wirbt noch einmal mit Leidenschaft für den Migrationspakt der Vereinten Nationen, der Mitte Dezember in Marokko besiegelt werden soll. Das Papier hält Grundsätze im Umgang mit Migranten fest, die nach Darstellung der Bundesregierung „rechtlich nicht verbindlich“ sind. Ziel ist unter anderem, der Ausbeutung von Migranten als billige Arbeitskräfte vorzubeugen und die Registrierung in Heimatländern zu verbessern, um Abschiebungen zu erleichtern. Auch der Kampf gegen Schlepper soll so effektiver geführt werden können. AfD-Chef Alexander Gauland, der die deutsche Beteiligung am Migrationspakt im Bundestag harsch kritisiert, spricht von einem Widerspruch. Wenn der Pakt unverbindlich sei, wie solle er dann die illegale Migration ordnen, fragte der Co-Fraktionschef.

Hinweis auf Kohls "Bimbes"

Anzeige Anzeige

In Sachen Spenden hat Weidel zuvor den Spieß umdrehen wollen und vor allem der CDU dubiose Praktiken vorgehalten: „Kommen Sie raus aus Ihren Glashäusern und hören Sie auf, mit Steinen zu werfen, die Sie nachher selber treffen.“ Mit Blick auf die CDU-Spendenaffäre sagt die AfD-Spitzenfrau: „Sie wollen über Parteispenden reden. Also gut, also reden wir auch über schwarze Kassen und das bis heute nicht aufgeklärte Bimbes-System von Helmut Kohl.“ Auch SPD, Grüne und Linke attackiert sie in ihrer Selbstverteidigungsrede. Gauland umarmt Weidel nach ihrer Rede demonstrativ.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Weidel wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Die AfD hat unterdessen bestätigt, dass 2017 rund 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Zudem gab es eine weitere hohe Spende aus den Niederlanden. Weidel betont mit Blick auf die eigene Affäre: „Ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben es erkannt, reagiert und zurückgezahlt.“

Der Bundesregierung wirft sie mit Blick auf den Etat 2019 vor, die Steuerzahler auszunehmen wie eine Weihnachtsgans und die Einnahmen in eine „gigantische Sozialindustrie“ zu stecken. „Noch nie wurde so viel Geld so schlecht ausgegeben“, ereifert sich Weidel. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter attestiert der Großen Koalition, sie beschäftige sich vor allem mit sich selbst. Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht meint, Schwarz-Rot tue zu wenig für ärmere Schichten, das Klima im Land sei rauer, kälter und aggressiver geworden. An vielen gehe das Wachstum vorbei.

Um den Bundeshaushalt ging es in der Generaldebatte aber eher am Rande – wie traditionell üblich. Gesamtausgaben von 356,4 Milliarden Euro sind für das kommende Jahr eingeplant. An diesem Freitag dürfte der Etat, der erneut ohne neue Schulden auskommen soll, von den Abgeordneten endgültig beschlossen werden. Trotz laufender Tilgung liegt die Schuldenlast immer noch bei rund zwei Billionen Euro – pro Bundesbürger sind das rund 26.520 Euro.