Hamburg. Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer erklärt im Gespräch, weshalb AKK die besten Chancen auf den CDU-Parteivorsitz hat, welche Parallele er zwischen Friedrich Merz und Martin Schulz sieht und warum Jens Spahn den lautstärksten Wahlkampf führt.

Was vor 18 Jahren in Essen begann, wird am 7. Dezember in Hamburg enden: Angela Merkel tritt von ihrem Amt als Parteichefin der CDU zurück. Der innerparteiliche Machtkampf ließ nicht lange auf sich warten, nach und nach warfen immer mehr Christ-Demokraten ihren Hut in die verwaisende Raute. Mit der Zeit verdichtete sich der Kandidatenkreis auf drei Favoriten: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz.

Jeder von ihnen hat etwas zu verlieren, aber manch einer fällt weicher als der andere. Wer von den Kandidaten am meisten riskiert, wer die besten Chancen auf die Merkel-Nachfolge hat, ob der oder die neue CDU-Chef auch zeitnah nach dem Kanzleramt greifen wird, erklärt Politikexperte Oskar Niedermayer im Interview mit unserer Redaktion.

Lesen Sie: AKK, Merz, Spahn und das Dilemma der zu kurzen Bettdecke



Herr Niedermayer, fangen wir doch gleich mit der offensichtlichsten Frage an: Wer hat die besten Chancen, den Parteivorsitz in der CDU von Angela Merkel zu beerben?

Das Rennen ist noch ziemlich offen. Spahn ist deutlich zurückgefallen, das sieht und hört man allenthalben, aber er versucht ja wirklich alles, um wieder zurück zu kommen. Zwischen den anderen beiden, denke ich, wird Kramp-Karrenbauer die besseren Chancen haben.

Wie bewerten Sie diese immer wiederkehrenden Vorstöße wie zuletzt die Kritik am UN-Migrationspakt von Jens Spahn, ist das schon Aktionismus, um noch ein paar Stimmen abzugreifen?

Anzeige Anzeige

Er kann sich nicht einfach zurücklehnen und gucken, was die anderen machen. Wenn er überhaupt noch eine Chance haben will, muss er angreifen. Und sein Thema war schon immer die Flüchtlingspolitik, da versucht er, genauso wie die anderen beiden auch, der AfD Stimmen abzujagen.

Was ist die größte Schwäche von Jens Spahn im Vergleich zu Friedrich Merz, der ja vom konservativen Flügel der CDU unterstützt wird?

Das ist das Problem: Beide werden dem gesellschaftspolitisch konservativen Flügel zugerechnet, wobei man bei Merz immer noch nicht so genau weiß, wofür er wirklich steht. Unterstützung erhält Merz aber auch von der wirtschaftsliberalen Seite der Partei. Da gerät Spahn ins Hintertreffen.

Meinen Sie denn, dass Merz für eine Politik stehen würde, die konservativer oder auch weiter rechts liegt, als die von Angela Merkel in den vergangenen 18 Jahren?



Ich glaube, das ist bei allen dreien der Fall. Jeder grenzt sich mehr oder minder von Merkel ab. Minder bei AKK, mehr bei den anderen beiden – am meisten bei Spahn. Aber auch Kramp-Karrenbauer muss sich abheben. Um vom konservativen Flügel nicht als reine 'Merkelianerin' wahrgenommen zu werden, muss sie diesem Flügel Angebote machen und das hat sie auch schon getan, indem sie sich vorsichtig bei der Flüchtlingsfrage emanzipiert und herausstellte, was sie von der gleichgeschlechtlichen Ehe hält.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie androhte, alle ihre Ämter niederzulegen, sollte sie nicht gewählt werden. Hat sie damit zu viel riskiert, alles auf eine Karte zu setzen?

Sie benutzt das natürlich auch als Argument, sie zu wählen. Dass dieser Schritt eine taktische Komponente hat, ist ganz klar. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, sie geht tatsächlich das höchste Risiko ein. Merz wird, denke ich, problemlos wieder in der Wirtschaft weitermachen und Jens Spahn bleibt ja ohnehin Minister.

Lesen Sie den Kommentar: Mut zur Debatte – aber bitte kein Streit!



Laut jüngster Forsa-Umfrage würde die Mehrheit der Deutschen im Wahlkampf mit einem SPD-Kandidaten, ob Olaf Scholz oder Andrea Nahles, Annegret Kramp-Karrenbauer wählen und nicht Merz oder Spahn. Haben solche Umfragewerte eine Auswirkung auf die Entscheidung der CDU-Mitglieder?

Auf jeden Fall, die leben ja auch nicht im luftleeren Raum und lesen die Zeitung. Aber bis zur Wahl ist es noch lange hin. Man hat ja gesehen, wie der Mini-Merz-Hype von deutlicher Kritik abgelöst wurde. Jetzt haken alle auf seiner Selbstdefinition von 'oberer Mittelschicht' rum. Das geht rauf und runter.

Ist das etwas, das sich seit dem Rückzug von Merz 2006 aus der Politik verändert hat: Die Schnelllebigkeit, die Merz jetzt auch zu spüren bekommt durch die Dynamiken in den sozialen Medien?

Sicher. Es ist ganz deutlich, dass auch die traditionellen Medien dabei mitmachen. Das hat man beim Schulz-Hype gesehen, der vom Netz ausging und dann sehr schnell aufgegriffen worden ist. Das ist im Kleinen jetzt auch bei Merz der Fall. Was Neues ist für die Medien immer gut. Aber heute kann eine Äußerung alles verändern und zum Shitstorm werden.

Gehen wir davon aus, dass AKK und Merz die Nase vorn haben in diesem Rennen. Beiden fehlt es an einem Bundestagsmandat. Der Raum zum Gestalten des neuen Parteichefs neben einer Kanzlerin Merkel wäre über die nächsten drei Jahre zumindest stark eingeschränkt. Müssten beide im Falle ihrer Wahl nicht auch zeitnah nach dem Kanzleramt greifen, um über eine repräsentative Rolle hinauszukommen?

Vom Standpunkt der beiden aus, ja. Nur die Frage ist, wie. Denn die Kanzlerin hat in unserem System eine sehr starke Stellung. Man kann sie nicht so einfach absägen. Dazu gibt es drei Wege: Ein konstruktives Misstrauensvotum, das eher unwahrscheinlich aus der eigenen Partei kommen wird. Ein freiwilliger Rücktritt, das will Merkel nicht. Oder sie stellt die Vertrauensfrage, aber auch dazu müsste man sie erst bringen. Das würde bedeuten, dass der oder die neuen Parteichef erstmal die Fraktion hinter sich bringen müsste. Denn nur die Fraktion kann sie dazu bringen, nicht zwingen, aber diesen Schritt forcieren.

Was ändert sich dann überhaupt durch die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden?

Es ändert sich schon etwas. Die Macht von Merkel ist ja bereits erodiert. Die Fraktion sieht sich bereits nicht mehr als Befehlsempfänger des Kanzleramts und wenn die Partei dann noch von jemandem geführt wird, der nicht gerade ihr dickster Freund ist, dann sind zwei Machtzentren da, die es ihr viel schwerer machen.

Wem trauen Sie denn am ehesten zu, konstruktiv mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten?

Natürlich Frau Kramp-Karrenbauer. Sie ist Merkels Wunschkandidatin, deshalb hat sie AKK nach Berlin geholt, um sie zur Nachfolgerin aufzubauen. Deshalb wäre diese Doppelspitze mit Abstand am leichtesten, auch weil beide inhaltlich viele Schnittmengen haben.

Bei den beiden anderen wird es schwieriger. Spahn müsste sich als neuer Parteichef profilieren und das, obwohl er als Minister ins Kabinett eingebunden ist. Das wäre ein ganz schwieriger Balanceakt. Merz könnte da freier aufspielen. Er hat ja gesagt, dass er gut mit der Kanzlerin zusammenarbeiten könnte, was ihm aber viele nicht abnehmen. Auf jeden Fall wäre es nicht gut für die Regierung, wenn Merkel gegen ihre eigene Partei oder den Vorsitzenden agieren müsste.