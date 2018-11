Osnabrück. Nach einer brutalen Vergewaltigung in einem Osnabrücker Schnellrestaurant sitzt der Täter für sechs Jahre im Gefängnis. Sein Opfer braucht jetzt dringend einen Therapieplatz – findet aber keinen. Gesundheitsexperten warnen: Das ist kein Einzelfall.

Dieser Fall sorgte für großes Aufsehen: Im März vergewaltigte ein 18-Jähriger eine Gleichaltrige. Im Krankenhaus diagnostizierte ein Pathologe anschließend Verletzungen, die er sonst nur von Mordopfern kenne. Jetzt, nach dem Prozess, suchen die junge Frau und ihre Familie dringend einen Therapieplatz. Aber das gestaltet sich offenbar schwierig. Die Familie ist verzweifelt – und ist damit nicht alleine. „Wer nicht als Notfall in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert wird, weil er sich selbst oder andere gefährdet, hat es schwer, schnell einen Therapieplatz zu finden“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Maria Klein-Schmeink im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Wartezeiten für einen solchen Platz liegen im Schnitt bei fünf Monaten. Regional können es bis über sieben Monate sein - zum Beispiel im Ruhrgebiet oder bis zu sechs Monate im ländlichen Raum.“

„Menschlich, aber auch volkswirtschaftlich absolut verantwortungslos“

Laut Gesundheitsexperten müssten bundesweit sofort bis zu 2400 Psychotherapeuten mehr zugelassen werden, um den Bedarf zu decken. Das heißt, dass mehr Therapeutensitze geschaffen werden, sodass Kosten direkt von den Krankenkassen übernommen werden. „Es gibt ja genug ausgebildete Psychotherapeuten“, sagte Klein-Schmeink. „Aber die Planung, die der Zulassung von Kassensitzen zugrunde liegt, ist veraltet. Das alles ist menschlich, aber auch volkswirtschaftlich absolut verantwortungslos. Denn viele, die keine Hilfe finden, verlieren ihren Job und landen in der Frührente.“ Vor dem Hintergrund einer Studie zu häuslicher Gewalt kritisierte heute auch der Weiße Ring einen Mangel an Therapieplätzen.

Betreuungsschlüssel hat sich verbessert

Aufgrund der großen regionalen Unterschiede will die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht flächendeckend mehr Therapeuten fordern. Deren Präsident Hans-Henning Flechtner sagte unserer Redaktion, es gebe heute viele Möglichkeiten, Hilfe zu finden. „Als ich vor zwölf Jahren in Sachsen-Anhalt angefangen habe zu arbeiten, gab es dort zwei Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten – also hätte jeder etwa 150.000 Kinder und Jugendliche betreuen müssen.“ Dieses Verhältnis habe sich dort wie bundesweit dramatisch verbessert.

Keine Therapie vor Gerichtsprozess?

Einen Rat der Anwältin, vor dem Prozess keine Therapie zu beginnen, kann Flechtner grundsätzlich nachvollziehen. Eine professionelle Aufarbeitung könne Auswirkungen darauf haben, wie etwa Gerichtsgutachter die Glaubhaftigkeit einer Aussage einschätzen. „Es gibt da einen sehr speziellen Katalog von Kriterien, die geprüft werden – zum Beispiel wie detailreich erzählt wird, wie konsistent, welche Einzelheiten beschrieben werden und welche nicht“, sagte Flechtner. „Wenn jemand schon sehr oft mit einem Therapeuten darüber gesprochen hat, kann das bei einer Begutachtung dazu führen, dass der Gutachter nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, ob eine Aussage glaubhaft ist oder nicht. Die Grundüberlegung kann also richtig sein.“





