Berlin. Auf dem Höhepunkt des Flüchtlings-Streites im Sommer hatte die SPD der Union ein Ja zum Einwanderungsgesetz abgerungen. Jetzt soll es ganz schnell gehen. Nach dem grünen Licht von Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seinen Entwurf in die Ressort-Abstimmung gegeben.

Noch vor Weihnachten will das Kabinett das Gesetz auf den Weg bringen. Aus Sicht der Opposition geht der Schnellschuss am Ziel vorbei.

Heftigster Groko-Streitpunkt war die SPD-Forderung nach einem so genannten Spurwechsel für abgelehnte Asylbewerber mit Job oder Ausbildung. Die CSU hatte sich energisch gewehrt, dieser Gruppe ein Bleiberecht zu ermöglichen, um einen Zuzug in die Sozialsystem zu verhindern.

Der Kompromiss: Abgelehnte Asylbewerber, deren Abschiebung ausgesetzt ist, sollen eine auf zwei Jahre begrenzte "Beschäftigungsduldung" erhalten, wenn "klare Kriterien" erfüllt sind. Dazu gehört, dass die Personen seit eineinhalb Jahren mit mindestens 35 Stunden sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Alle anderen müssen um ihre Abschiebung bangen.

SPD-Fraktionsvize Eva Högl zeigte sich zufrieden: Mit der Beschäftigungsduldung auf zwei Jahre "schaffen wir für gut integrierte Geduldete eine langfristige Perspektive, wenn sie einen Arbeitsplatz haben und gut Deutsch sprechen", sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Damit sorgen wir dafür, dass nicht die Falschen abgeschoben werden.“

Wirklich? Die FDP hält es für "nicht nachvollziehbar", dass "kein wirklicher Spurwechsel vorgesehen ist". "Damit laufen wir weiter Gefahr, qualifizierte, gut integrierte abgelehnte Asylbewerber abzuschieben und parallel im Ausland neue Fachkräfte anwerben zu wollen. Das ist abstrus", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer im Gespräch mit unserer Redaktion - und spricht damit aus, was auch viele in der Wirtschaft denken. Aber nach dem Einknicken der SPD scheint der Ruf nach dem Spurwechsel auch bei den Beratungen im Bundestag im kommenden Jahr keine Chance mehr zu haben.

Vorangetrieben wurde das Gesetz von der Wirtschaft, die unter akutem Mangel an Fachkräften leidet. Für sie werden Einwanderungshürden ausgeräumt. So darf kommen, wer über einen Arbeitsvertrag oder eine anerkannte Qualifikation verfügt. Die Vorab-Prüfung, ob ein Deutscher oder ein EU-Bürger für die Stelle infrage kommt, fällt ebenso weg wie die Begrenzung auf so genannte Engpass-Berufe.



Weitere wichtige Neuerung: Einwandern dürfen künftig auch Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, sondern erst einen Job suchen. Hier ist die Union über ihren Schatten gesprungen. Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Stellensuche sind allerdings neben Deutschkenntnissen die Bestreitung des Lebensunterhaltes sowie eine anerkannte Ausbildung. Weil letzeres aus dem Ausland oft nur mühsam nachzuweisen ist, ist auch hier eine Lockerung vorgesehen: Man kann seine Ausbildung erst nach der Einreise anerkennen lassen.

Jahrelang war ein Einwanderungsgesetz am Widerstand der Union gescheitert. Nun ist es in greifbare Nähe gerückt. Aus Sicht der Grünen aber ist die Groko dabei, eine historische Chance zu verpassen. "Mit diesem Gesetzentwurf bleibt Deutschland für internationale Fachkräfte unattraktiv. Die Hürden für Fachkräfteeinwanderung sind nach wie vor zu hoch", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion . "Die komplexen Nachweispflichten für Lebensunterhaltssicherung oder die Anerkennung von Qualifikation sind nicht lebensnah - und werden ins Leere laufen", fürchtet die Grünen-Politikerin.