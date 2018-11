Berlin. Darmstadt wäre Kommune Nummer 12, für die Gerichte Fahrverbote wegen einer zu hohen Stickoxid-Belastung verhängt haben. "Solche Diskussionen gibt es nur in Deutschland", klagte Verkehrsminister Andreas Scheuer kürzlich über die Welle an Diesel-Sperren. Stimmt nicht ganz, wie ein Blick über die Grenzen zeigt.

In einigen EU-Ländern gibt es längst Fahrverbote für ältere Diesel. Auch der gerade in Deutschland heftig umstrittene Plan, zur Umsetzung der Verbote den Verkehr mit Kameras zu überwachen, ist in Belgien schon Realität. Trotzdem gilt: Werden die von den Gerichten hierzulande angeordneten Sperren tatsächlich umgesetzt, wären dies die strengsten Regeln für Autos, die noch gar nicht so alt sind.

In Frankreich kämpft die Hauptstadt Paris schon lange gegen zu hohe Schadstoffbelastung. Sämtliche vor 2001 gebauten Selbstzünder - 800 000 Fahrzeuge - sind innerhalb der Ring-Autobahn inzwischen tagsüber verbannt. Die Umsetzung erfolgt per Umwelt-Plakette für jüngere Diesel.

Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo greift noch härter gegen den Diesel durch: Ab Juli 2019 werden Fahrverbote auf den Großraum Paris ausgeweitet. Fünf Jahre später folgt ein komplettes Diesel-Verbot für Paris. Ab 2030 wird für alle Verbrenner das Stoppschild aufgestellt. Über die Champs Elysées dürfen dann nur noch Elektroautos fahren. Auf Druck des obersten Verwaltungsgerichtes kann es auch in Grenoble Fahrverbote geben. Fazit: Paris führt einen regelrechten Feldzug gegen den Diesel.

Belgiens Hauptstadt Brüssel hat seit 1. Januar 2018 alle Diesel bis zum Baujahr 1992 ausgesperrt, mit einem Tagespass (35 Euro) kann man trotzdem fahren. Die Fahrverbote sollen auf jüngere Diesel ausgeweitet werden. Diesel-Sünder werden mit "intelligenten" Videokameras aufgespürt: Die Kennzeichen aller Fahrzeuge werden mit dem Kfz-Register abgeglichen - so wie dies die Bundesregierung auch plant. Wer erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Fazit: Autos der EU-Abgasnorm 3 und besser haben in Brüssel vorerst nichts zu befürchten.

In Italien ringt die Po-Ebene im Norden, durch die keine Meeresbrise weht, mit dicker Luft. Die Regionen Lombardei, Venetien, Piemont und Emilia-Romagna haben zum 1. Oktober 2018 Fahrverbote für Diesel der EU-Schadstoff-Klasse 3 und schlechter verhängt, 209 Gemeinden ab 30 000 Einwohnern sind betroffen. Wer mit einem schmutzigeren Diesel erwischt wird, muss mehrere Hundert Euro Strafe zahlen. Wird die Luft bis Ende März nicht besser, sollen die Fahrverbote in Kraft bleiben. Fazit: Anders als in Deutschland sind Diesel ab Schadstoff-Klasse 4 nicht betroffen.

In den Niederlanden haben Utrecht und Rotterdam Umwelt-Zonen eingerichtet, aus denen Diesel mit Erstzulassungen vor 2001 verbannt sind. Seit Januar diesen Jahres gelten in Amsterdam Fahrverbote für ältere Wohnmobile und Mopeds. In vielen anderen Städten gibt es Umwelt-Zonen, die aber nur für schmutzige Lastwagen gesperrt sind. Fazit: Pkw-Fahrer mit Dieseln ab Baujahr 2001 sind bisher auf der sicheren Seite.

In Großbritannien ist London der Vorreiter gegen Auto-Abgase - allerdings setzt die City nicht auf Verbote: Die Durchfahrt durch den Großraum London für Diesel-Lkw und -Busse mit schlechten Schadstoff-Werten kostet 100 Pfund (112 Euro) pro Tag. Seit Einführung der Abgabe ist die Zahl der schweren Diesel-Fahrzeuge deutlich zurückgegangen. Für Pkw gilt tagsüber in der Innenstadt eine Maut von 11,50 Pfund (12,93 Euro) pro Tag, Rabatte gibt es für Anwohner. Sauberere Luft ist ein positiver Nebeneffekt der "Congestion Charge", die in erster Linie Staus verhindern soll. Fazit: Maut statt Verbote: Auch das hat dazu beigetragen, dass deutlich mehr emissionsarme Pkw und Lieferwagen durch die City rollen.