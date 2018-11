Eine junge Pflegekraft spricht die Probleme ihres Arbeitsalltags in einem offenen Brief an und adressiert diesen direkt an den Gesundheitsminister Jens Spahn. Der reagiert prompt. Foto: imago/Martin Wagner

Hamburg. Eine Pflegekraft berichtet in einem offenen Brief von den "katastrophalen" Zuständen ihres Arbeitsalltags, in dem sie es meistens nicht schaffe, etwas zu trinken, zu essen oder auf Toilette zu gehen. Gesundheitsminister Jens Spahn reagiert auf die Vorwürfe per Videonachricht.