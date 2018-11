Ludwigsburg/Paris. Eine quasi aus dem Nichts entstandene Protestbewegung lähmt Frankreich. Entzündet hat sie sich am Streit um höhere Mineralölsteuern. Doch es steckt weit mehr dahinter, berichtet eine Expertin.

Schluss mit den Blockaden, fordert die französische Regierung, doch in der Republik setzen sich nach den Massenprotesten am Wochenende die Demonstrationen auch am Montag fort: Aufgebrachte Autofahrer blockieren Autobahnen und Tankstellen. Es geht ihnen längst nicht mehr nur um die geplante Ökosteuer auf Benzin und Diesel. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es bei einer Momentaufnahme des französischen Reform-Frusts bleibt – oder ob die Bewegung die Regierung ernsthaft herausfordern wird, analysiert Eileen Keller vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg.

Kopflose Bewegung – schwierig für die Regierung

Die Politikwissenschaftlerin beobachtet die Tagespolitik in Frankreich systematisch. Sie meint, die plötzlich auftretende "Gilets Jaunes"-Warnwesten-Bewegung habe viele in Frankreich überrascht. "Sie ist quasi aus dem Nichts entstanden, aus den sozialen Medien heraus und ohne einen Ansprechpartner", sagte Keller im Gespräch mit unserer Redaktion.



Protest in dieser Form hat es noch nie gegeben. Daher ist es für die Regierung auch schwierig, damit umzugehen. Eileen Keller, Politologin am dfi

Frankreich ist als streikfreudige Nation bekannt. Gewerkschaften und Verbände rufen öfter zum öffentlichen Protest auf, als anderswo. Doch die aktuellen Demonstrationen sind im Internet entstanden: spontan, in unabsehbarer Größe und über die Republik verteilt.

Dass hinter der Bewegung keine politische Organisation oder Gewerkschaft steht, sei kein Zufall, meint Keller. Die Parteienlandschaft sei vom Wahlerfolg der jungen Partei En Marche stark durchgerüttelt worden: Die äußeren Ränder, verkörpert von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, seien politisch schwer angeschlagen. Die extreme Rechte habe sich bei der vergangenen Wahl als "nicht verlässliche Option" entpuppt. Die moderat sozialistische Partei (PS) hat mit 250 Mandaten massiv Einfluss eingebüßt. Der Gründer der Linkspartei Mélenchon war wegen einer Finanzaffäre zuletzt wenig präsent und die konservativen Republikaner beschäftigt ein Richtungsstreit – hin zu Macrons Neoliberalen oder doch eher nach rechts außen. Auch von den Gewerkschaften sei bei den aktuellen Protesten kaum bemerkenswerte Unterstützung zu erwarten, meint Keller, da ihre Rolle durch vorgehende Reformen Macrons stückweit untergraben worden ist.

Regierung verurteilt Anarchie – besteht auf Steuererhöhung



Premierminister Édouard Philippe hatte am Sonntagabend die teils "anarchischen Ausschreitungen" verurteilt. Im Sender France 2 sagte er, die Regierung wolle an den geplanten Steuererhöhungen auf Kraftstoffe festhalten. Er argumentierte ökologisch: Ziel sei, "dass die Steuern schwerer auf CO 2 und Umweltverschmutzung lasten, als auf der Arbeit." Die Proteste nehme er zwar wahr, sagte er, doch eine Regierung, die bei Schwierigkeiten ständig einlenke, führe Frankreich nicht in die richtige Richtung.

Umweltminister François de Rugy hält ebenfalls am Reformkurs fest. Er sieht in den Protesten auch andere Ursachen: "Das ist eine Wut, die aus Sorgen und Kopfschmerzen von mehreren Faktoren gespeist wird, die weit über die CO 2 -Steuerfrage hinausgehen."

Staatsminister im Innenministerium, Laurent Nunez, warnte im Sender CNews die Warnwesten-Aktivisten. "Der Staat lasse sich nicht blockieren", sagte er, die Polizei habe den Auftrag, die Blockaden aufzulösen.



Könnten Systemkritiker die Bewegung kapern?

Applaus für die Revolten kommt von den politischen Rändern: Sowohl rechte als auch linke Parteivertreter begrüßten die Mobilisierung der Franzosen gegen die Regierungspläne. Weil Rechtspopulisten als erstes auf die Proteste reagierten, wurde die Bewegung rasch in die rechte Ecke gestellt, berichtet Keller. Gewerkschaften äußerten daraufhin nur schmallippig Unterstützung für die öffentlichen Proteste. Das linke Lager zollte den Aufständen zwar grundsätzlich Anerkennung, trägt gleichzeitig jedoch die geplante Ökosteuer mit.

Demonstrativ auf die Seite der Bürger stellten sich die Vertreter des rechten Spektrums, allen voran Marine Le Pen (Rassemblement National, ehemals Front National) und Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France). Präsident Macron warnte die Franzosen bereits, die Populisten könnten die Proteste für ihre Ziele nutzen. Keller sieht die Gefahr bisher weniger: "Sie bemühen sich, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie sich auf die Bewegung stürzen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren."

Wie geht es nun weiter – wie verliefen Proteste bisher?



"Wenn es um Reformen in Frankreich geht, steht immer die Frage im Raum, wie die Franzosen mit den Neuerungen und Kürzungen umgehen", sagte Keller. Die Arbeitsmarktreform im vergangenen Herbst sei mit relativ wenigen Protesten über die Bühne gegangen. "Die Regierung hatte sehr deutlich gemacht, dass das die Reformen sind, für die sie gewählt worden sind." Die zweite große Reform, die der Eisenbahnen im Frühjahr, war dagegen mit erheblichen Streiks verbunden. "Da wusste die Regierung aber aus Umfragen, dass die Mehrheit hinter der Reform steht. Der Mobilisierung verlief daraufhin mehr und mehr im Sande."



Nun scheine sich zu bestätigen, was die Regierung befürchtet hat: "Dass es eine diffuse Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt." Der Ärger entzünde sich jetzt an der Besteuerung von Treibstoff, die fast alle Franzosen unmittelbar betrifft.

Für die Regierung könne das gefährlich werden, führt Keller aus. "Es droht eine sogenannte 'convergence des luttes' – nämlich dann, wenn sich unterschiedliche Gruppen zusammenschließen und massiv das Land blockieren." Das kalte Wetter und die nahende Weihnachtszeit werden die Proteste aber voraussichtlich abschwächen, erwartet die Wissenschaftlerin.

Sind die Proteste legitim – ist Sprit in Frankreich wirklich so teuer?

Die französische Regierung will die jahrzehntelangen Subventionen für Dieselfahrzeuge beenden und die Mineralölsteuer (TIPCE) ab 1. Januar um mehrere Cent pro Liter Kraftstoff anheben. Diesel und Benzin sollen künftig gleich hoch besteuert werden, die Abwrackprämie wird auf 4000 Euro erhöht. Dahinter steckt das Ziel, die Belastung der Luft und des Klimas durch fossile Brennstoffe einzudämmen und "sich unabhängig vom Öl zumachen", wie der Umweltminister im "Parisien" erklärte.

Bislang sind die durchschnittlichen Preise für Diesel und Benzin – 1,52 Euro pro Liter – mit denen in Deutschland vergleichbar. Doch es gibt regionale Unterschiede. An vereinzelten Tankstellen in Paris kostet ein Liter Benzin demnach jetzt schon 1,98 Euro. In anderen Regionen liegt der Literpreis unter 1,50 Euro.

Dabei erreichen die aktuellen Spritkosten keineswegs Rekordwerte. 2012 kostete der Liter Benzin in Frankreich durchschnittlich erstmals mehr als 1,60 Euro.



Dazu kommt, dass die Kaufkraft in Frankreich in diesem Jahr ein wenig gestiegen ist, wie Keller anmerkte. Die Franzosen könnten sich demnach ein bisschen mehr leisten. "Die Wahrnehmung und die Realität auf dem Konto klafft da ein Stück weit auseinander."

Es ist jedoch nicht nur der Spritpreis, der die Franzosen erzürnt. Viele Franzosen, die in ein Dieselfahrzeug investiert haben, fühlen sich nun von den Regierungsplänen betrogen. Zudem kritisieren sie, dass von den erwarteten Mehreinnahmen, die für 2019 auf 37,7 Milliarden Euro beziffert werden, nur 7,2 Milliarden in die Energiewende gehen sollen.