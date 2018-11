Osnabrück. Warum erst jetzt? Warum nicht schon deutlich früher? Jens Spahn verlangt, dass die CDU sich noch einmal grundsätzlich mit dem UN-Migrationspakt befasst und auf dem Parteitag im Dezember darüber diskutiert. Dabei gab es Zeit genug, diese Debatte zu führen. Klare Sache: Spahn verfolgt hier auch ganz persönliche Ziele. Ein Kommentar.

Wenn die Politik eines aus der Flüchtlingskrise gelernt hat, dann dieses: Man muss die Ängste der Menschen ernst nehmen. So gesehen, ist die Forderung von Jens Spahn, den CDU-Parteitag über den UN-Migrationspakt abstimmen zu lassen, verständlich. Denn es gibt nach wie vor massive Vorbehalte gegen den Pakt. Eine Diskussion auf dem Parteitag könnte da hilfreich sein, auch wenn es nie gelingen wird, alle Kritiker zu überzeugen.

Wer wollte, konnte sich im Übrigen schon seit Monaten zu Wort melden. Der Entwurf des Pakts liegt seit dem 5. Februar vor. Er ist auch in der Unionsfraktion stundenlang diskutiert worden. Und so liegt die Vermutung nahe, dass Spahn das Thema auch deshalb nochmals aufgreift, weil er sich im Wettstreit um den CDU-Vorsitz profilieren will.

In der Sache kann man nur zu Gelassenheit raten. Denn der Migrationspakt ist eine Absichtserklärung und kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Auch verpflichtet sich kein Staat zur Aufnahme von Migranten. Es werden keine Kontingente festgelegt. Und Flüchtlinge können keine individuellen Rechte aus dem Pakt ableiten.

Allerdings zeichnet der Pakt insgesamt ein eher positives Bild von Migration. Man kann das als bedrohlich empfinden, sollte aber nicht übersehen, dass es auch reguläre und gewünschte Migration gibt, etwa um Arbeitskräfte ins Land zu holen.