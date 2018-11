Osnabrück. In 80 Prozent aller Rettungseinsätze verlieren Helfer wertvolle Zeit, weil die Rettungsgasse durch Fahrzeuge blockiert wird. Das geht nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ aus einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor.

In 80 Prozent aller Rettungseinsätze verlieren Helfer wertvolle Zeit, weil die Rettungsgasse durch Fahrzeuge blockiert wird. Das geht nach Informationen unserer Redaktion aus einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor.Nach Angaben von DRK-Bundesarzt Prof. Peter Sefrin wird der durchschnittliche Zeitverlust durch diese Behinderungen auf bis zu fünf Minuten geschätzt. Für einen Patienten, der reanimiert werden müsse, könne dann jede Hilfe zu spät sein.

„Diese Zahlen sind erschreckend. Gerade wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der „NOZ“. Sie appellierte an die Verkehrsteilnehmer, mehr Respekt gegenüber den Notfallhelfern aufzubringen. „Notärzte und Einsatzteams retten Leben. Das sollte sich jeder immer wieder vor Augen halten“, sagte Hasselfeldt. An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 96 Rettungsteams des DRK aus Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, Niedersachsen, Berlin und Sachsen.

Bußgelder drastisch erhöht

Zur Abschreckung sind die Bußgelder im letzten Oktober drastisch erhöht worden. Eine Rettungsgasse zu blockieren kann 320 Euro maximal plus Fahrverbot kosten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist damit nicht zu frieden. „Rettungsgassen zu bilden, kann Leben retten. Sollten wir feststellen, dass wir mit der jetzigen Höhe der Bußgelder nicht die erhoffte Wirkung erreichen, müssen wir über weitere Erhöhungen nachdenken. Andere europäische Länder wie beispielsweise Österreich sehen sogar Sanktionen bis zu 2.180 Euro vor“, sagte Pistorius gestern unserer Redaktion.

Er hatte schon im letzten Oktober bei seinen Länderkollegen um Zustimmung für noch härtere Bußgelder von bis zu 500 Euro geworben. Zuvor wurden lediglich 20 Euro für das Nichtbilden einer Rettungsgasse in Rechnung gestellt. „Völlig unverhältnismäßig“ nannte Pistorius dies. Er ist bei diesem Thema seit 2016 am Ball.

Niedersachsen setzt sich außerdem dafür ein, dass bundesweit Schilder und Informationstafeln an den Autobahnen aufgestellt werden, die die Notwendigkeit einer Rettungsgasse illustrieren. An den Autobahnen in Niedersachsen sind rund 80 Spannbänder angebracht worden. Die Einsatzfahrzeuge der Autobahnpolizei tragen das Rettungsgassenlogo. Auch Feuerwehren und Rettungsdienste haben ihre Fahrzeuge laut Niedersachsens Innenministerium damit ausgestattet.

Die Bildung einer freien Bahn für Notfallhelfer erfolgt laut ADAC nach klaren Regeln: Schon bei stockendem Verkehr sollte zwischen den Kolonnen Platz für die Rettungsfahrzeuge geschaffen werden. Dabei ist die Rettungsgasse bei zwei Fahrstreifen in der Mitte zu bilden, Autos auf dem linken Fahrstreifen müssen also an den linken Fahrbahnrand fahren, die auf der rechten Spur an den rechten Fahrbahnrand. Bei drei Spuren ist die Rettungsgasse zwischen der linken und mittleren Spur freizuhalten.

Die Bildung einer Rettungsgasse wurde in Deutschland offiziell 1982 eingeführt und ist in § 11 Abs. 2 StVO gesetzlich geregelt. Eine funktionierende Rettungsgasse könne jedoch nur entstehen, wenn alle Kraftfahrer an einem Strang ziehen, die Vorschriften einhalten und ein Bewusstsein für die Situation entwickeln, mahnt der ADAC.