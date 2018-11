Rettungsgassen:Freie Fahrt für die Vernunft!

Osnabrück. . In 80 Prozent aller Rettungseinsätze verlieren Helfer wertvolle Zeit, weil die Rettungsgasse durch Fahrzeuge blockiert wird. Das geht nach Informationen unserer Redaktion aus einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes hervor. Ein Kommentar.

Was ist eigentlich so schwer daran, Platz zu machen für Sanitäter und Ärzte? Was treibt ganz normale Autofahrer in erschreckend großer Zahl dazu, wenig heldenhaft auf Rettungsgassen zu pfeifen? Oft sind es niedrige Instinkte, die ungezügelt ausgelebt werden in unserer Gesellschaft der Egoisten – selbst wenn es um Leben und Tod geht.



Die einen empfinden Lust am Elend anderer. Sie genießen das ungenierte Gaffen, in dem guten Gefühl, selbst verschont geblieben zu sein. Die anderen ignorieren Signale aus dem Martinshorn, weil sie sich in ihrem persönlichen Vorwärtsdrang zurückgesetzt fühlen. Auch der erhöhte Adrenalinspiegel auf chronisch überfüllten Straßen befördert eine ungute Gemengelage aus Unbelehrbarkeit und Leichtsinn. Manche sind sogar so erpicht auf schnelles Fortkommen, dass sie sich direkt an die Blaulicht-Kolonne hängen. Wie widerlich!

Hier könnte die drastische Erhöhung der Bußgelder Wirkung zeigen. Was aber ist zu tun gegen die weit verbreite Unkenntnis? Laut Umfragen wissen viele einfach nicht, wie sie sich bei Unfällen auf der Autobahn verhalten müssen. Bis es serienmäßig einen digitalen Rettungsgassen-Assistenten gibt, dürfte noch Zeit dahingehen. Zeit, in der viele Unfallopfer sterben werden. Bitte also noch mehr drastische Kampagnen und noch mehr Bekehrung am Straßenrand! Freie Fahrt für die Vernunft!