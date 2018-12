Hamburg. Deutschland unterzeichnete als einer von mehr als 150 Staaten den UN-Migrationspakt. Doch welche Verpflichtungen gehen mit dieser Unterzeichnung einher?

Nun ist es offiziell: Der Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration oder auch UN-Migrationspakt genannt, wurde am Montagmorgen im marrokanischen Marrakesch von mehr als 150 Staaten unterzeichnet. Es ist eine Vereinbarung, die eine Grundlage für den Umgang mit dem weltweiten Phänomen der Migration schaffen und illegale Migration unterbinden soll. Doch nicht alle Länder haben den Migrationspakt unterzeichnet.





Kritik am UN-Migrationspakt

Der Großteil der Migrationspakt-Gegener kommt aus der EU. So lehnen Italien, die Slowakei, Ungarn, Polen, Bulgarien, Tschechien und Österreich den Migrationspakt ab, ebenso wie die USA, Australien, die Dominikanische Republik und Israel. Sie vertreten die Meinung, dass diese Vereinbarung Migration erleichtern und damit die Zahl der Migranten weltweit steigen lassen wird.

Lesen Sie: Staatengemeinschaft nimmt umstrittenen UN-Migrationspakt an



Auch in Deutschland geriet die Debatte um den UN-Migrationspakt in den vergangenen Wochen immer mehr in den Fokus. Vor allem die AfD machte es sich zur Hauptaufgabe, auf die vermeintlichen Gefahren hinzuweisen und richtete sogar eine Webseite mit Countdown ein, auf der dazu aufgerufen wurde, den UN-Migrationspakt zu stoppen.

Dort führte die AfD vermeintliche Pflichten von Deutschland auf, die aus der Unterzeichnung des Paktes resultieren sollen. Der freitheitlich-konservative Dachverband "Werteunion" teilte die kritische Haltung der AfD ebenfalls und sammelte Unterschriften. Zudem warnte das "Compact"-Magazin, das als Sprachrohr der AfD und Pegida gilt, mit Videos vor den Folgen einer Unterzeichnung. Aber was ist da überhaupt dran? Zu was haben sich die Staaten tatsächlich verpflichtet, als sie den UN-Migrationspakt unterzeichneten?

Anzeige Anzeige

Wie verbindlich sind die Verpflichtungen?

Zwei der meistgenannten Kritikpunkte in Deutschland sind die Zusagen von vermeintlichen Verpflichtungen gegenüber Migranten, die als Einladung in den deutschen Sozialstaat interpretiert werden könnten, und der befürchtete Verlust nationaler Souveränitätsrechte.



Lesen Sie das Gespräch mit Heiko Maas: UN-Pakt soll Migration begrenzen, nicht befördern



So wollen Staatschefs aus Ungarn oder Australien die Kontrolle über die eigene Migrationspolitik nicht verlieren und genau davor warnt auch die AfD. Tatsächlich ist das Wort "Verpflichtung" oder "verpflichten" nahezu 90 Mal in dem 32-seitigen Migrationspakt wiederzufinden. Jedoch werden diese "Verpflichtungen" im Verlauf des jeweiligen Satzes relativiert und haben somit auch keinen bindenden Charakter.

Dies wird direkt am Beginn der Vereinbarung, unter Punkt 7 der Präambel, verdeutlicht: "Dieser Globale Pakt stellt einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen dar" sowie am Ende beim Plan der Umsetzung der rund 54 Punkte, die in 23 übergeordneten Zielen aufgeteilt sind: "Wir verpflichten uns, die im Globalen Pakt niedergelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen [...] Wir werden den Globalen Pakt in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umsetzen."

Völkerrechtlerin: "Keine neuen rechtlichen Verpflichtungen"

Die Angst vor einem Souveränitätsverlust ist allein schon aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Migrationspakt um ein sogenanntes "Soft Law" (zu deutsch: "weiches Gesetz") handelt, völlig unbegründet. Denn das bedeutet: Es gibt keine Institutionen oder Verfahren, die diese Vorschriften oder Verpflichtungen durchsetzen können. Das bestätigt auch Professor Nora Markard, Völkerrechtlerin an der Uni Hamburg: "Ein solches 'Soft-Law' wie der UN-Migrationspakt kann aus sich heraus keine neuen rechtlichen Verpflichtungen begründen."

Grundsätzlich sei es zwar nicht undenkbar, dass die Festlegungen aus dem Migrationspakt als zusätzliche Argumentationsgrundlage herangezogen werden, verbindlich seien die Zusagen aus der Vereinbarung jedoch nur, soweit sie auf gesetzlicher Ebene, durch Verfassungsgarantien oder bindendes Völkerrecht abgesichert sind. Dies sei aber weitgehend ohnehin der Fall. Markard: "Die Rechtsgeltung ergibt sich aus dem Gesetz oder Völkerrecht, nicht aus dem Pakt."

So lässt sich auch die Behauptung der AfD, durch den UN-Migrationspakt würde allen künftigen Migranten der Zugang zum Sozialsystem ermöglicht, entkräften. Denn an der deutschen Souveränität, Migranten die Einwanderung nach Deutschland zu verwehren, ändert sich durch den UN-Migrationspakt nichts, erklärt Markard: "Allein mit dieser nicht-verbindlichen Erklärung kann niemand vor Gericht gehen und klagen."

Deshalb sah auch Saudi-Arabien, ein Land, in dem Migranten nahezu gar keine Rechte haben, keine Gründe dafür, den UN-Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. Denn dadurch ändert sich die Gesetzeslage in Saudi-Arabien nicht.

Ungeachtet dessen werden durch eine solche gemeinsame und globale Zielsetzung aber Richtlinien vereinbart, die auch verfehlt werden können, wodurch die Unterzeichner-Staaten wiederum in Erklärungsnöte geraten können.

"Das ist ein wichtiges Signal"

Auch Thomas Liebig, Leitender Ökonom in der Abteilung für Internationale Migration bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), befürwortet die Unterzeichnung des UN-Migrationspakts: "Der UN-Migrationspakt stellt die Anerkennung aller Unterzeichner-Staaten dar, dass Migration ein multilaterales Phänomen ist, welches internationaler Zusammenarbeit bedarf. Das ist ein wichtiges Signal."

Dass dieses Abkommen die klare Intention hat, keine neue rechtlichen Verpflichtungen zu schaffen, unterstreicht Liebig ebenso: "Es handelt sich bei dem UN-Migrationspakt um ein unverbindliches Abkommen, das die nationale Souveränität eines Landes nicht berührt."