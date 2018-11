Friedrich Merz in der Sendung „Anne Will“ zum Thema „Das gespaltene Land - wer sorgt für Zusammenhalt?“. Foto: Wolfgang Borrs/NDR

Berlin. Der Bewerber für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, will einstige Wähler seiner Partei mit einem klareren umweltpolitischen Profil von den Grünen zurückgewinnen. „Wir haben das versäumt. Wir haben das falsch gemacht“, sagt der frühere Bundestagsfraktionschef am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.