Mehr Konsequenz nötig

Abgelehnte Asylbewerber werden in Leipzig zum Transport zum Flughafen abgeholt. Foto: dpa

Osnabrück Gut zwei Jahre ist es jetzt her, dass Kanzlerin Angela Merkel eine „nationale Kraftanstrengung“ in Sachen Abschiebungen forderte. Passiert ist seitdem fast nichts. Allen Absichtserklärungen zum Trotz stagnieren die Abschiebezahlen auf niedrigem Niveau. Gut also, wenn das Innenministerium sich der Sache annimmt.