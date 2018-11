Proteste in Frankreich: Gefahr für Deutschland

Motorradfahrer mit gelben Westen die Straße blockieren eine Autobahn nahe Rennes in der Bretagne. Foto: dpa/David Vincent

Osnabrück. Zehntausende Menschen in gelben Warnwesten haben am Wochenende in ganz Frankreich gegen geplante Steuererhöhungen protestiert. Der Druck auf Präsident Emmanuel Macron wächst.