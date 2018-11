Regierungskrise in Israel: Netanjahu gegen Neuwahlen MEC öffnen

Wutentbrannt: Israelis demonstrieren gegen den Waffenstillstand mit der radikal-islamischen Hamas. Foto: Ilia Yefimovich

Jerusalem. Die Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas in Gaza löst in Israel eine Koalitionskrise aus. Nach dem Rücktritt des Verteidigungsministers will Netanjahu Neuwahlen verhindern.