Washington. Haben sich russische Regierungskreise in die Präsidentenwahl 2016 eingemischt? Donald Trump will alle Fragen dazu beantwortet haben und verurteilt die Ermittlungen als Hexenjagd.

Bei den Russland-Untersuchungen in den USA hat Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben eigenhändig Antworten an den FBI-Sonderermittler Robert Mueller verfasst. "Meine Anwälte arbeiten nicht daran", sagte Trump am Freitag auf Fragen von Journalisten im Weißen Haus. "Die Fragen wurden von mir beantwortet." Allerdings seien die Antworten noch nicht an Mueller übermittelt worden. "Wie Sie wissen, war ich etwas beschäftigt." Mueller untersucht unter anderem, ob Trumps Wahlkampfteam 2016 geheime Absprachen mit Russland getroffen hat. Trump dementierte das erneut.

Stundenlang sollen Antworten ausgearbeitet worden sein

Die "New York Times"-Reporterin Maggie Haberman hatte zuvor berichtet, Trump habe am vergangenen Montag und Dienstag bis zu 20 Stunden mit seinen Anwälten verbracht, um Antworten auszuarbeiten. Bei den Ermittlungen Muellers geht es um die Frage, ob und inwieweit sich russische Regierungskreise in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt hatten – und ob das Lager des damaligen Kandidaten Donald Trump davon gewusst hatte oder sogar einbezogen war.

Trump verurteilt Ermittlungen als Hexenjagd

Trump verurteilte die Ermittlungen am Freitag erneut als "Hexenjagd". Am Donnerstag hatte er die Untersuchungen in einer Reihe von Tweets kritisiert und Mueller vorgeworfen, auf der Seite der oppositionellen Demokraten zu stehen. Unter anderem schrieb Trump, eines Tages werde an Universitäten untersucht werden, was "Mueller und seine Bande demokratischer Strolche getan haben, um Menschen zu zerstören".