Lübeck. Es ist das erste Interview, das Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrem Auftritt bei der CDU-Regionalkonferenz in Lübeck gibt. Es ist etwa 22 Uhr am Donnerstagabend, als sie auf der Rückfahrt nach Berlin mit unserer Zeitung spricht – und einen Blick in ihr Gefühlsleben preisgibt.

Frau Kramp-Karrenbauer, wie geht es Ihnen jetzt nach der Premiere der Kandidaten-Tournee?

Ich fühle mich gut. Wir waren im Vorfeld alle angespannt, auch ich. Zum einen persönlich, zum anderen mit Blick auf die Frage: Funktioniert in der Veranstaltung alles so, wie wir uns das ausgedacht haben? Und es hat alles wirklich gut zueinandergepasst. Ich denke, alle haben drei veritable Kandidaten gesehen. Es ist sehr deutlich geworden: Diese Partei lebt. Sie will diskutieren, sie will gemeinsam nach vorne zu neuer Stärke. Aber sie will es in einem Prozess der Fairness. Sie sieht den politischen Gegner nicht in den eigenen Reihen.

Wenn Sie die Fragen und Anmerkungen der Parteimitglieder aus dem Norden bei der Regionalkonferenz Revue passieren lassen: Wo im Aufgabenfeld der künftigen Chefin oder des künftigen Chefs lesen Sie besonderen Nachholbedarf heraus?

Dabei, wie die Basis in Prozesse einbezogen wird. Da gibt es ein hohes Bedürfnis, die Partei besser aufzustellen, auch jenseits der aktuellen Kandidatenfindung noch mehr Debatte zuzulassen. Klar geworden ist aber auch, was den Leuten für die Zukunft auf den Nägeln brennt. Ich erinnere mich zum Beispiel an zahlreiche Fragen zur Bundeswehr oder dazu, wie wir in einer rasant sich verändernden Welt künftig unsere Wirtschaft aufstellen.

Was vom Auftritt Ihrer Mitbewerber beim Tournee-Auftakt bleibt in Ihrer Erinnerung besonders hängen?

Am nachhaltigsten in Erinnerung ist mir, dass wir alle drei gesagt haben: Am Steuersystem möchten wir etwas verändern. Und dass mir beide beigepflichtet haben, dass es doch toll wäre, wenn wir das – auch mit der Expertise von Friedrich Merz – in den nächsten Monaten angingen. Das ist ein Befund jenseits allen Wettbewerbs um einen Parteivorsitz.

Anzeige Anzeige

Hat Sie ein Stück erleichtert, das Friedrich Merz sein Ziel von vor zehn Jahren aufgegeben hat, das Steuersystem so zu vereinfachen, dass jeder auf einem Bierdeckel ausrechnen kann, was er zahlen muss? Jetzt sagt er, die Materie sei dafür doch zu komplex...

Heute müsste es wenn schon eine App sein und kein Bierdeckel mehr. Die Lösungen müssen auf die heutige Zeit passen und nicht auf die, in der er damals seinen Bierdeckel-Vorschlag entwickelt hat.

Sie wollen im Frühjahr einen moderierten Prozess starten, um endgültig die Bewertung des Flüchtlings-Herbstes 2015 zu klären. Warum die Notwendigkeit, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen?

Es hat nichts mit einem Schlussstrich zu tun, sondern schlicht mit der Feststellung, dass die Debatte über dieses Thema weiter anhält – inner- wie außerhalb der CDU. Was passiert, wenn man Grundkonflikte nicht wirklich miteinander ausspricht, kann man bei der SPD beobachten bei der Frage, ob Hartz IV gut oder schlecht war. Es wird unserer Partei guttun, noch einmal in einem gesonderten Prozess festzustellen, was wir aus 2015 lernen. Und was konkret im politischen Wettbewerb unser Angebot ist bei der Aufgabe, Migration zu steuern und Integration zu ermöglichen. Das ist wichtig auch für unser Europawahlprogramm 2019.

Aber über all diese Fragen wird doch seit Langem kontrovers diskutiert...

Es wird darum gerungen, aber es ringen unterschiedliche Gruppen darum. Es ist einmal Thema in der Bundesregierung. Dann in der Bundestagsfraktion. Dann geht es wieder in eine Länderministerkonferenz. Ich halte es für notwendig, dass wir die Sachkenntnis aus unterschiedlichen Bereichen der Partei an einen Tisch bringen. Ob es die Integrationsexperten aus den Kommunen sind, diejenigen, die in den Ländern für die Abschiebung zuständig sind oder die Wirtschaftspolitiker, die mit Blick auf den Arbeitsmarkt noch mal ganz spezifische Vorstellungen zur Zuwanderung haben. Zwar müssen wir das Rad nicht komplett neu erfinden – aber wir müssen die Dinge so aufeinander einstellen, dass sie funktionieren.

An welchen Stellen sehen Sie den dringendsten Nachholbedarf?

Bei der Frage der Verfahren: Wie lange dauern sie? Wie wird konsequent abgeschoben? Wie steuern wir die Zusammenarbeit zwischen den Behörden? Mindestens genauso dringend ist das Gesamtfeld der Integration derjenigen, die hierbleiben. Da müssen wir uns noch einmal genau vor Augen führen, ob wir bei der Integration den Grundsatz, den wir in anderen Feldern praktizieren, zur Genüge ansetzen: nämlich Fördern und Fordern.

Stimmen Sie denjenigen zu, die sagen: Unter Ihrem Vorsitz hätte es Angela Merkel wesentlich einfacher, ihre Kanzlerschaft planmäßig zu Ende zu bringen, als unter einem Ihrer zwei Konkurrenten?

Eines ist klar: Die CDU will eine eigenständige Rolle spielen, und die wird sie auch spielen. Aber wenn ich Vorsitzende werde, brauche ich keinen Beweis anzutreten, dass ich mit Angela Merkel vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Das habe ich als Generalsekretärin und als Ministerpräsidentin vorher auch schon getan und tue es weiterhin.

Wie wollen Sie sich von Angela Merkel abgrenzen?

Das eine ist der Punkt des Regierungshandelns. Das ist Sache der Kanzlerin. Dazu gibt es auch einen Koalitionsvertrag, den haben wir unterschrieben, und der gilt. Das andere ist die Frage der programmatischen Weiterentwicklung. Das läuft in der Erarbeitung des Grundsatzprogramms und des Wahlprogramms. Schon bei Themen wie etwa einer allgemeinen Dienstpflicht oder dem Doppelpass habe ich deutlich gemacht, dass die Partei da eine eigene Sicht der Dinge hat. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat zum Schaulaufen in Lübeck betont, alle drei Kandidaten bräuchten eine wichtige Rolle in der Partei, ganz gleich, wie die Vorsitzenden-Kür ausgeht. Wie wollen Sie die beiden Herren im Fall einer siegreichen Kandidatur einbinden?

Sie sollten beide mit dabei bleiben. Jens Spahn wird ja, wenn er nicht zum Vorsitzenden gewählt wird, trotzdem wieder für das Präsidium antreten. Jedenfalls ist er als Kandidat gemeldet, und ich würde mir auch wünschen, dass er weiter diesem Führungsgremium angehört. Mit Friedrich Merz habe ich darüber noch nicht gesprochen – aber ich würde mir wünschen, dass er sich der Partei weiter zur Verfügung stellt. Ich glaube, dass das ein verbreiteter Wunsch ist.

Der Partei mutmaßlich schon. Aber ob Sie als Vorsitzende auch akzeptieren würden, wenn er sich weiter einmischt, würde wohl sehr davon abhängen, womit er das täte.

Es ist in den letzten Tagen und Wochen sehr deutlich geworden, dass die Partei nur dann zu neuer Stärke kommen kann, wenn sie die gesamte Bandbreite abbildet. Und das dann auch mit sehr eigenständigen Positionen und Köpfen. Bei mir gilt das Motto: Gerade wenn man starke einzelne Köpfe hat, ist es Aufgabe der Vorsitzenden, das zu einem gelingenden Ganzen zusammenzubringen. Das war bisher noch nie ein Problem für mich.