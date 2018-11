Washington. Nachdem ein CNN-Reporter während einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump aneinander geraten war, wurde ihm seine Akkreditierung entzogen. Nun hat ein US-Richter die Entscheidung wieder aufgehoben.

Nach einem Eklat während einer Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump hatte das Weiße Haus dem beteiligten CNN-Reporter Jim Acosta die Akkreditierung "bis auf Weiteres" entzogen. Ein US-Bundesrichter ordnete am Freitag in einer einstweiligen Verfügung die Wiederzulassung des Journalisten an, wie der Nachrichtensender berichtete.

Da Acosta einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses das Mikrofon aus der Hand gerissen und sich auch mehrfach geweigert hatte, dieses zurückzugeben, wurde dies als Anlass für den Entzug seiner Akkreditierung genommen.

Mehr Informationen in Kürze.